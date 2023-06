Inšpektori zmonitorovali testovanie na základných školách aj gymnáziách, odhalili pochybenia

Väčšina základných škôl i gymnázií dodržala pokyny Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) k Testovaniu 9. V súlade s pokynmi školy zaistili organizáciu i objektívny priebeh testovania a dodržali aj harmonogram otvárania zásielok testov. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI).

Inšpektori tento rok zmonitorovali testovanie na 96 základných školách a 21 osemročných i päťročných gymnáziách. Pokyny dodržalo temer 90 percent kontrolovaných základných škôl a viac než 95 percent gymnázií.

Vyskytli sa aj chyby

Školskí inšpektori ale odhalili i pochybenia, ktoré sa týkali najmä nedôsledného prihlasovania žiakov, ktorí plnia školskú dochádzku mimo Slovenska do Testovania 9.

Rovnako išlo i o pochybenia súvisiace s nedôsledným plnením pokynov pre školského koordinátora a administrátorov, a tiež nedodržiavania pokynov k realizácii papierovej formy testovania, ktoré vychádzajú z Usmernenia k testovaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. ŠŠI o tom informuje na svojej webstránke.

Odporúčania inšpekcie

Inšpekcia odporúča, aby boli riaditelia škôl v dokumente Základné informácie T9 upozornení na povinnosť prihlásiť žiakov na testovanie v súlade s platnou legislatívou.

Rovnako inšpektori odporúčajú, aby bol zaistený dostatočný počet testov v závislosti od počtu žiakov v testovaných skupinách, a rovnako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podľa ŠŠI je potrebné aj „zvýšiť objektivitu priebehu testovania poverením dostatočného počtu pedagogických zamestnancov, ktorí budú vykonávať externý dozor vrátane náhradných pedagogických zamestnancov„.

Odporúčania inšpekcie sa týkajú aj doplnenia paragrafu do vyhlášky o strednej škole, ktorý by upravoval externé testovanie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí študujú na gymnáziách s osemročným a päťročným vzdelávacím programom, a tiež na tanečných konzervatóriách.

Štatistické údaje Testovania 9

„ŠŠI sledovala i to, koľko percent žiakov vypracovalo testy pred uplynutím testovacieho času (o 15 a viac minút skôr). Zo zistení vyplynulo, že až tri štvrtiny žiakov GYM a polovica žiakov ZŠ vypracovala testy z vyučovacieho jazyka skôr, čo by mohol byť jeden z dôvodov na analýzu testu z pohľadu náročnosti alebo primeranosti dĺžky nastaveného času,“ približuje inšpekcia.

V školách, ktoré inšpektori tento rok skontrolovali, bolo zaevidovaných temer 2 900 žiakov 9. ročníka ZŠ a viac ako 600 študentov 1. ročníka päťročných gymnázií a 4. ročníka osemročných gymnázií.

„Kým riaditelia gymnázií na Testovanie 9 prihlásili všetkých žiakov, na ZŠ na Testovanie 9 nebolo prihlásených 42 žiakov. Ako dôvody ich neprihlásenia riaditelia uvádzali jazykovú bariéru, odhlásenie žiaka zo školy a mentálne postihnutie. V rozpore so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi riaditelia piatich škôl na Testovanie 9 neprihlásili 15 žiakov, ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,“ uviedla ŠŠI. Na tohtoročnom Testovaní 9 sa zúčastnilo vyše 2 700 žiakov 9. ročníka základných škôl a 580 študentov gymnázií.