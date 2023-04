V prvých aprílových dňoch bude náhradný termín Testovania 9 aj písomných maturít

V prvých aprílových dňoch absolvujú temer dve stovky maturantov náhradný termín písomných maturít. Externú časť maturitnej skúšky vykonajú 3. až 5. apríla. Pripravený je aj náhradný termín Testovania 9 2023, mal by sa konať 4. a 5. apríla. Prihlásilo sa naň vyše 500 žiakov. Náhradné termíny by mali byť vykonané na školách, ktoré určili regionálne úrady školskej správy.

Pre koho sú určené náhradné termíny?

Zoznamy týchto škôl pre náhradný termín písomných maturít aj Testovania 9 sú dostupné na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Náhradné termíny sú určené študentom a žiakom, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nezúčastnili na riadnych marcových termínoch. Testy budú mať rovnakú štruktúru aj časovú dotáciu, no úlohy budú iné. Zverejnené nebudú.

„Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky absolvuje celkom 194 maturantov zo 124 škôl, z toho 7 žiaci vykonajú v tomto termíne opravnú maturitnú skúšku. Maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry bude písať 146 žiakov, spolu 141 žiakov bude písať testy z anglického jazyka, 11 žiakov z ostatných cudzích jazykov, 2 žiaci z maďarského jazyka a literatúry a 14 žiakov z matematiky,“ informuje rezort školstva.

Výsledky budú sprístupnené 5. mája

Testovanie 9 by v náhradnom termíne malo absolvovať 513 žiakov z 278 škôl. Ide o základné školy, ale aj školy s 8-ročným, prípadne 5-ročným vzdelávacím programom.

Viac ako 500 žiakov absolvuje test z matematiky a 465 bude písať test zo slovenského jazyka a literatúry. Viac ako 40 žiakov by malo absolvovať test z maďarského jazyka a literatúry, a rovnako aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

„Výsledky žiakov z T9, vrátane žiakov, ktorí sa zúčastnili v náhradnom termíne, v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) 21. apríla 2023. Výsledkové listiny žiakov budú doručené všetkým školám elektronickou poštou do 12. mája 2023,“ informuje ďalej MŠVVaŠ.

Výsledky písomných maturít z marcového aj aprílového termínu by mali byť všetkým školám sprístupnené elektronicky 5. mája 2023. V papierovej podobe by mali výsledky dostať 9. až 10. mája. „Ďalší náhradný termín a opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra 2023,“ uzatvára ministerstvo.