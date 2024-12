Učitelia čakajú na zmeny 35 rokov. KDH navrhuje vyššie platy a systémové zmeny – VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje zvyšovanie platov v školstve za nevyhnutnosť, ak chceme zatraktívniť prácu v školstve a prilákať doň talentovaných pedagógov. Uviedlo to v reakcii na to, že školskí odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Učitelia podľa nich požadujú zvyšovanie platov o 10 percent a zavedenie platového automatu právom.

Adresná pomoc by nechala peniaze aj na mzdy

Kresťanskí demokrati v tomto smere poukázali na to, že zvyšovanie platov je ukotvené aj v programovom vyhlásení vlády. Vláda podľa KDH mohla nájsť prostriedky na zvyšovanie platov v balíčku na plošné dotovanie energií, sú presvedčení, že ak by bola energopomoc adresná, ostali by peniaze aj na mzdy pre učiteľov.

„Situácia v školstve je maslo na hlave vlád Smeru, ktorí premrhali 12 rokov hojnosti, keď neinvestovali do budúcej prosperity Slovenska – do vzdelávania. Učitelia už 35 rokov žijú niečo ako večný advent – len očakávania a žiadne Vianoce. Hovoríme aj o podmienkach ich práce a systémových zmenách v školstve,“ vraví poslanec za KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký.

Začiatok dlhej cesty

KDH je tiež toho názoru, že desaťpercentné zvýšenie platov je len začiatkom dlhej cesty. Dodáva, že v súčasnosti treba hovoriť nielen o zlepšení, ale aj o udržateľnosti školstva. Poukázali pritom na stovky chýbajúcich pedagógov a prognózu, že ich bude chýbať ešte viac.

„Naviazanie miezd učiteľov na priemer miezd vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov alebo na koeficient priemernej mzdy v národnom hospodárstve má KDH vo svojom programe. Vyššiu životnú úroveň a hospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku zabezpečia iba lepšie pripravení a vzdelaní podnikatelia a zamestnanci. Na to potrebujeme výrazne posilniť vzdelávanie a prípravu na povolanie,“ dodáva KDH.