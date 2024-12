Minister Drucker verí, že v budúcom roku bude možné valorizovať mzdy v školstve. O koľko by to bolo?

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) verí, že v budúcom roku bude možné valorizovať mzdy v školstve. Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR to uviedol pre agentúru SITA v súvislosti s tým, že školskí odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Ministerstvo doplnilo, že Drucker včera (pondelok 16. decembra) diskutoval s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku o viacerých možnostiach. „Teraz musíme diskutovať o tom, odkedy a o koľko. Bavíme sa o valorizácii na úrovni približne päť až sedem percent,“ vyjadril sa šéf rezortu školstva.

Podmienok je viacero

Zvýšenie platov o sedem percent by ročne znamenalo náklady v sume približne 380 miliónov eur, čo podľa Druckera nie je málo a vyžadovalo by to ďalšie konsolidačné opatrenia zo strany štátu.

„Myslím si, že v roku 2025 sme schopní na rezorte vytvoriť realokáciou priestor na valorizáciu miezd okolo 90 až 95 miliónov eur,“ vraví Drucker.

Má to ale viacero podmienok, napríklad dohodu s partnermi na tom, že niektoré profesie, napríklad pozície supervízorov, alebo pozície v strednom manažmente, nebudú financované osobitne.

Kompenzačný príspevok by tiež mal kompenzovať len tie najväčšie rozdiely v určitých lokalitách a ostatok prostriedkov by mal smerovať na valorizáciu.

Štrajková pohotovosť

„V prípade dohody na určitej valorizácii v roku 2025 sa všetky tieto zmeny odzrkadlia aj v požiadavkách na rozpočty v ďalších rokoch, čo si vyžaduje ďalšie rokovania na úrovni ministerstva financií či v rámci koalície,“ uzavrelo MŠVVaM SR.

Rada Odborového zväzu školstva dnešným dňom vyhlásila štrajkovú pohotovosť s cieľom zdôrazniť pretrvávajúcu nespokojnosť s financovaním slovenského školstva a potvrdiť odhodlanie zamestnancov presadzovať požiadavky odborov aj prostredníctvom nátlakových aktivít vrátane štrajku.

Ako ďalej informoval predseda odborárov Pavel Ondek, napriek viacerým rokovaniam zástupcov Odborového zväzu školstva so zástupcami ministerstva školstva a ministerstva financií nebola do dnešného dňa uzatvorená dohoda na splnení požiadaviek odborov.