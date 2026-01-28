Študent kopol počas vyučovania učiteľku do kolena, škola ho okamžite vylúčila zo štúdia - VIDEO

Trnavská Stredná priemyselná škola dopravná doteraz žiadne problémy s omamnými a psychotropnými látkami nemala.
- Aktualizované
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
Foto: SITA/Pavol Machovič
Trnava Iné Regionálne správy z lokality Trnava

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave po pondelkovom incidente na hodine slovenského jazyka a literatúry pre hrubé porušenie školského poriadku vylúčila zo štúdia dvoch tretiakov.

Jeden z nich podľa riaditeľa školy Petra Papíka priniesol do školy voľne dostupnú omamnú látku HHC, druhý sa pod vplyvom tejto látky krajne nevhodne správal k učiteľke.

Nevhodné správanie

Najskôr k nej pristúpil, ťahal ju za ruky a následne ju kopol do kolena. Aj keď učiteľka neutrpela zranenia, vedenie školy kontaktovalo políciu. Polícia prostredníctvom hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v TrnaveVeroniky Dachovej informovala, že sa prípadom zaoberá a rieši ho v súvislosti s trestným činom výtržníctva.

„Je to memento a aj poučenie pre spoločnosť, ako sa takéto látky môžu vôbec šíriť. Ale aj pre ostatných, aby to neskúšali, lebo nevedia, ako sa budú po požití takejto látky správať,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Peter Papík.

Bezproblémový žiak

Študent, ktorý napadol učiteľku, bol doteraz podľa neho bezproblémový a zrejme neodhadol, čo s ním látka urobí, napriek tomu iné riešenie ako vylúčenie zo štúdia nebolo možné.

Trnavská Stredná priemyselná škola dopravná doteraz žiadne problémy s omamnými a psychotropnými látkami nemala. Jej vedenie sa chce teraz zamerať na prevenciu, aby sa podobné incidenty už neopakovali. Aj pedagogický zbor podľa riaditeľa Papíka žiada vzdelávanie v oblasti stále nových omamných látok a riešenia problémov, ktoré môžu priniesť.

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave dlhodobo patrí k najlepším stredným školám v Trnavskom kraji, čo potvrdzujú aj pravidelne zverejňované rebríčky INEKO.

Študentská rada stredných škôl dôrazne odsúdila incident, ku ktorému došlo na pôde strednej školy v Trnave, kde sa študent dopustil fyzického útoku voči pedagogickej pracovníčke. Takéto správanie považuje za absolútne neprípustné a neakceptovateľné za akýchkoľvek okolností. Škola musí byť miestom bezpečia, rešpektu a dôvery.

Reakcia Študentskej rady stredných škôl

„Považujeme za neprijateľné, aby sa učitelia báli svojich žiakov, rovnako ako je neprípustné, aby sa žiaci cítili ohrození zo strany autorít alebo spolužiakov. Narušenie tohto základného princípu ohrozuje samotnú podstatu vzdelávacieho procesu,“ uvádza Študentská rada stredných škôl vo svojom stanovisku, ktoré médiám zaslala predsedníčka Vanesa Rumančiková Zároveň upozorňuje na potrebu systematickej prevencie.

Ak sa potvrdí, že k incidentu došlo pod vplyvom omamných alebo iných návykových látok, je podľa Študentskej rady stredných škôl nevyhnutné, aby školy mali jasne nastavené krízové postupy a politiky, ktoré umožnia rýchlu reakciu, ochranu všetkých prítomných a spoluprácu s odborníkmi a príslušnými orgánmi.

„Vyzývame zriaďovateľov, Ministerstvo školstva SR a vedenia škôl, aby venovali zvýšenú pozornosť tvorbe a uplatňovaniu preventívnych a ochranných mechanizmov, ktoré zabezpečia, že sa nikto v škole nebude cítiť ohrozený – ani učitelia, ani žiaci. Zároveň poskytneme v prípade potreby plnú súčinnosť,“ uviedla Študentská rada. Zároveň vyjadrila solidaritu napadnutej učiteľke.

Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v TrnaveMinisterstvo školstva SR
Okruhy tém: fyzické napadnutie HHC Omamné látky Učiteľka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk