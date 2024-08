Správne triedenie obalov zo školských pomôcok má veľký význam, prispieva k ochrane životného prostredia

Začiatok školského roka prináša aj vysoké výdavky na nákup školských potrieb, ktoré môžu dosiahnuť priemerne 50 eur. V prípade prvákov môžu byť tieto výdavky ešte vyššie, najmä ak sa do nich zarátajú aj školské tašky.

Ako uviedla Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, dôležité je nezabúdať, že začiatok nového školského roka nemusí automaticky znamenať aj všetko nové. Pomôcky a potreby, ktoré sú ešte vhodné, je treba užívať dovtedy, kým plnia svoj účel. Má to význam nielen v ekonomickej, ale aj environmentálnej rovine.

Dôležitosť správneho triedenia obalov

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK upozornila na dôležitosť správneho triedenia obalov a pomôcok nielen na začiatku, ale počas celého školského roka.

„Správne triedenie odpadu je prvým krokom k efektívnej recyklácii. Je dôležité, aby rodičia a aj ich deti pochopili, že všetky obaly zo školských potrieb treba správne vytriediť a všetko, čo sa od seba dá oddeliť, treba vytriediť samostatne,“ uviedla Katarína Kretter.

Kam patria jednotlivé obaly?

Ako spresnila, takmer všetky školské pomôcky sú balené do obalov, najčastejšie plastových alebo papierových, ktoré plnia ochrannú funkciu.

Plastové obaly, v ktorých sú balené fixky, pravítka alebo strúhadlá, ale aj zničené obaly na zošity, patria do žltých nádob na plastový odpad. Papierové obaly, ako sú obaly od niektorých výtvarných pomôcok či farebných papierov, patria do modrých kontajnerov.

„Množstvo produktov je balených do kombinácie viacerých obalov. Primárne do kombinácie papierových a plastových obalov, tie potom treba vytriediť každé zvlášť. Ale napríklad vypísané fixky, nefunkčné gumy, tuhy z pera alebo ceruzky, s ktorými sa už nedá kresliť, sa vytriediť nedajú, preto patria do čierneho kontajnera na zmesový odpad,“ dodala riaditeľka komunikácie ENVI – PACK.

Výchova k ekologickému správaniu

Kretter uviedla, že výchova k ekologickému správaniu by mala začať už v detstve. Podľa nej je dôležité, aby aj deti pochopili význam triedenia odpadu a preto dlhodobo podporujú vzdelávanie v tejto oblasti a organizujú rôzne kampane a aktivity pre školy.

„Nie nadarmo sa vraví, že deti sú naša budúcnosť, a preto je nevyhnutné, aby sme im ukázali správny prístup k ochrane planéty. Triedenie odpadu je jednoduchý, ale veľmi dôležitý krok, s ktorým môže začať každý, nech je to škôlkar, školák alebo dospelý. A dospelí by mali dbať na to, aby deti pochopili dôležitosť triedenia už v útlom veku,“ uzavrela Kretter.