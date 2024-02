Po rekonštrukcii za 175-tisíc eur znovu otvorili pavilón ZŠ Bajkalská v Prešove (video+foto)

Základná škola (ZŠ) Bajkalská v Prešove otvorila po rekonštrukcii jeden zo svojich pavilónov, ktorý musela uzavrieť po páde omietky. Práce na obnove časti školy stáli viac ako 175-tisíc eur s DPH. Mesto ich hradilo zo svojho rozpočtu.

Žiaci v náhradných priestoroch

Pavilón B na ZŠ Bajkalská uzavreli potom, čo v ňom v marci minulého roka spadla zo stien omietka. Nikto sa pritom nezranil. Ako informovala riaditeľa školy Slávka Dudinská, uzatvorenie a následná rekonštrukcia priestorov sa dotkla zhruba polovice z 370 žiakov školy, ktorí museli využívať náhradné priestory.

„V podstate do dnešného dňa boli žiaci premiestnení v iných pavilónoch a dnes je vlastne prvý deň, kedy nastupujú do nových priestorov. Naozaj som rada, že sme to zvládli, a že môžme výchovno-vzdelávací proces konečne začať v zrekonštruovaných a nových priestoroch,“ uviedla Dudinská s tým, že vzniknutá situácia skomplikovala zápis žiakov do nového školského roka.

Stavebné kazy

Stavebné práce prebiehali od októbra minulého roka na streche, strope aj v interiéri. Napriek statickým posudkom, ktoré vyhodnotili jednotlivé pavilóny školy ako stabilné, vykazovali viaceré miesta stavebné kazy.

Rekonštrukciou tak prešla poškodená krytina a izolácia strechy, v interiéri bola vo vybraných častiach opravená podkladová konštrukcia podláh. Nanovo boli natiahnuté vnútorné vápenné omietky stropov, vymaľované boli steny, sokel i strop.

„Stropy sa kontrovali, či spĺňajú podmienky. Každý jeden bol preklepaný, či nehrozí znovu opadnutie omietky. Toto je v poriadku. Vymenená bola elektroinštalácia, teda konkrétne svietidlá v triedach. Nanovo boli urobené omietky, tam kde opadli, tak sa dávali nové omietky. Bola urobená maľba a dokonca v jednej triede bola urobená aj nová podlaha,“ doplnila riaditeľa.

Solárna elektráreň na streche

V rámci rekonštrukcie bolo nutné demontovať a opätovne nainštalovať aj fotovoltické panely, ktoré na streche školy slúžia ako solárna elektráreň. Spätné namontovanie panelov bude posledným krokom rekonštrukcie, ktorý je naplánovaný na jarné mesiace s príchodom stabilnejších klimatických podmienok.

„Kompletnou rekonštrukciou prešla celá strecha, ktorá má novú izoláciu a zateplenie. Vo vnútri boli urobené nové omietky a objekt bol daný do stavu, v ktorom ho môžeme bezpečne a plnohodnotne využívať. Som rád, že aj rozhodnutie, že mesto Prešov preberie do vlastného majetku a nebude ďalej prevádzkovať formou nájmu elektráreň, nachádzajúcu sa na streche školy, ktorá bude dlhodobo prinášať prostriedky do rozpočtu mesta a kompenzovať podobné výdavky spojené s nevyhnutnými rekonštrukciami či opravami,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Mestu sa podarilo solárnu elektráreň na streche školy po niekoľkoročnej pauze opätovne spojazdniť ešte v minulom roku.

Nové tepelné čerpadlá

V najbližšom období by mali pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pribudnúť ďalšie štyri fotovoltické elektrárne a nové tepelné čerpadlá, ktoré majú priniesť úsporný a ekologický efekt. Škola na Bajkalskej ulici však podľa primátora potrebuje aj ďalšie investície.

„Stále sme vyriešili len tento jeden pavilón. Treba nám riešiť podlahy a sociálne zariadenia, následne v relatívne zlom stave sú strechy, ktoré treba na všetkých pavilónoch skôr alebo neskôr opraviť. Či už komplexnou výmenou alebo minimálne zabezpečiť, aby nezatekala, pretože naozaj zatekanie strechy tu je dosť vážnym problémom,“ doplnil primátor.

Škola sa zapojila podľa riaditeľky aj do ďalších dvoch projektoch, týkajúcich sa havarijných stavov. Na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení telocvične už získala z ministerstva školstva 52-tisíc eur a práce začína realizovať od utorka. Druhý projekt za 58-tisíc eur je určený na rekonštrukciu samotnej telocvične.

Škola už v telocvični opravila podlahu, práce sa majú týkať rekonštrukcie stien a omietok. Podľa Dudinskej aj tento projekt už schválili a čakajú na pridelenie peňazí.