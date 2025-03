Skoncuje Ukrajina s cyrilikou? Je to snaha vynájsť bicykel, vraví filologička

Nápady niektorých ukrajinských predstaviteľov na prechod z cyriliky na latinku je „snahou vynájsť bicykel, na ktorom sa bude pohodlne voziť každý“. Pre web glavcom.ua to uviedla ukrajinská filologička Oľha Vasilievová.

Návrh vníma negatívne

„Cyrilika bola s určitými úpravami vytvorená na základe gréckeho písma, aby sprostredkovala slovanský zvukový systém,“ uviedla Vasilievová, ktorá vníma negatívne akýkoľvek návrh spojený s prijatím latinky.

Vraví, že latinka nemá ekvivalenty pre niektoré samohlásky existujúce v azbuke, ako napríklad „я“, „ю“ či „ё“. „Od priaznivcov prechodu na latinku môžete často počuť, že celý civilizovaný svet, vrátane Západu, používa latinku, takže musíme urobiť to isté a treba sa odstrihnúť od Moskvy.“

Ukrajinci by neboli jediní

„Dovoľte mi však pripomenúť, že medzi členov Európskej únie patria Bulharsko, Grécko a Cyprus, ktoré majú vlastnú abecedu a normálne s ňou žijú. Možno Japoncov a Kórejčanov považovať za necivilizovaných, pretože nemajú latinskú abecedu? Židia, Arabi, Gruzínci, Arméni, Indovia, Číňania, Japonci, Kórejčania sú hrdí na svoju abecedu. Buďme hrdí aj my na tú svoju,“ skonštatovala Vasilievová.

Ak by sa Ukrajinci v budúcnosti rozhodli pre latinku, nebolo by to ojedinelé. Z dostupných údajov na známej Wikipédii vyplýva, že abecedu v cyrilike už odmietli viaceré postsovietske krajiny, napríklad v Turkménsku, Azerbajdžane, Uzbekistane či Kazachstane.