Školy nebudú musieť zaviesť tri hodiny telocviku pre každú triedu, ministerstvo vydalo metodické usmernenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vydalo metodické usmernenie k tretej hodine telesnej výchovy týždenne. Na tlačovej besede o tom informoval minister školstva Daniel Bútora.

Základné školy by na základe novely školského zákona mali mať minimálne 3 hodiny telocviku týždenne. Základná škola podľa usmernenia splní toto pravidlo, ak už teraz odučí celkovo tri a viac hodín telesnej výchovy týždenne. Ako uviedol Bútora, nie je potrebná zmena rámcových učebných plánov.

Pre stredné školy legislatíva predpisovala minimálne 2 hodiny telesnej výchovy týždenne. Stredná škola podľa ministra splní navrhovaný najmenší počet, ak už teraz vyučuje v súčte 2 a viac hodín telocviku týždenne. Ani v ich prípade nie je potrebná zmena rámcových učebných plánov.

Minister Bútora podotkol, že ak školy majú záujem i kapacity na tretiu hodinu telesnej, môžu na to využiť disponibilné hodiny. Dodal, že podporujú šport na školách a zámer legislatívy považuje za dobrý, bol by však rád, ak by sa v budúcnosti premietol do vyšších prostriedkov na školskú infraštruktúru.