Školstvo môže prísť o 815 miliónov eur, minister je však podľa Gröhlinga neviditeľný (video)

Vinou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR môže prísť slovenské školstvo o 815 miliónov eur. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Sloboda a solidarita (SaS) a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling. Úlohy z Plánu obnovy sa podľa neho neplnia, čím sú ohrozené prostriedky pre školstvo z tohto plánu.

Ministerstvo robí kroky späť

Ide napríklad o právny nárok na miesto v škôlke od troch rokov, zákon na pomoc deťom so znevýhodnením, uzavretie výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl či zavedenie výkonnostných zmlúv. Ministerstvo školstva robí podľa Gröhlinga ešte kroky späť. Ako príklad uviedol zákon o pomoc deťom, z ktorého vypadli slová o tom, aby už v súčasnosti bolo prideľovanie asistentov povinné.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Argumentoval tiež prípravou zákona na právny nárok ne miesto v materskej škole, odkiaľ rezort školstva podľa bývalého ministra vypustil zásadné podmienky, ktoré nám dávala Európska komisia. Gröhling pripomenul aj odstránenú definíciu segregácie či riešenie pre deti, ktoré opakujú ročníky.

Neviditeľný minister

Slovenské školstvo je podľa Gröhlinga v ohrození. Rezort školstva by mal podľa neho pokračovať v reformách, ktoré sa začali počas jeho éry.

„Ministerstvo školstva bojuje proti školstvu, bojuje proti deťom, proti pedagógom a aj proti rodičom,“ vyjadril sa bývalý šéf MŠVVaŠ SR.

„Na čele ministerstva školstva je neviditeľný minister.“ dodal. Gröhling je toho názoru, že tak, ako bol za neplnenie Plánu obnovy kritizovaný bývalý šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský, by mal byť kritizovaný aj minister školstva Ján Horecký. Premiér Eduard Heger by podľa neho mal zasiahnuť, prípadne by sa mala angažovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.