Deti so zdravotným znevýhodnením nebudú mať ľahšiu prípravu do školy, poslanci neschválili podporný mechanizmus

Podporný mechanizmus, ktorý uľahčí prípravu školy na vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, sa nevytvorí. Novelu školského zákona totiž poslanci neposunuli do druhého čítania.

Predkladateľka Tina Gažovičová (PS) chcela prostredníctvom novely dať zákonným zástupcom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením nástroj na to, aby so školou o nástupe dieťaťa aktívne komunikovali s časovým predstihom.

Školy nemajú vytvorené podmienky

Podľa Gažovičovej by sa tak rodičia i škola začali na nástup dieťaťa do školského zariadenia pripravovať vopred a získali by čas sa vzájomne spoznať. Súčasne by tak mohli začať tvoriť podmienky vzdelávania takým spôsobom, aby v čase zápisu boli obe strany na nástup dieťaťa do školy pripravené.

„Podľa súčasnej právnej úpravy dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo byť vzdelávané v spádovej materskej alebo spádovej základnej škole podľa trvalého bydliska. Avšak školy nemajú vždy vytvorené podmienky pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a v praxi sa stáva, že riaditeľ školy odmietne prijať do školy dieťa s odôvodnením, že škola nemá na jeho vzdelávanie vhodné podmienky,“ vysvetlila poslankyňa.

Krátky časový úsek

Dodáva, že podľa aktuálnej právnej úpravy sa zápis do základnej školy uskutočňuje v apríli. Podľa Gažovičovej je to krátky časový úsek, počas ktorého sa škola môže na vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením pripraviť, a predovšetkým vtedy, ak dieťa s podobnou diagnózou dovtedy v škole nevzdelávali.

Ohlásenie o plánovanom nástupe dieťaťa by v prípade odobrenia novely rodičia podali v písomnej podobe, listinne alebo elektronicky, a najskôr tri roky pred začiatkom školského roka, v ktorom si má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, povinné predprimárne vzdelávanie alebo pred plánovaným nástupom dieťaťa do materskej školy.