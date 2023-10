Škôlky v Nitrianskom kraji sú najdostupnejšie. Ako dopadli ostatné kraje?

Najdostupnejšie materské školy boli v roku 2022 v Nitrianskom kraji, naopak, situácia bola najhoršia v Bratislavskom kraji.

Vyplýva to z Indexu dostupnosti materských škôl pre rok 2022, ktorý vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Výsledné indexy obcí

„Na vyhodnotenie dostupnosti materských škôl boli použité štyri komponenty, a to kapacity, dopyt, poplatky a demografia. Analytici pracovali s počtom chýbajúcich miest tak, aby po zohľadnení voľných kapacít mali všetky 3 až 5-ročné deti s trvalým pobytom v obci miesto v materskej škole. Do úvahy brali aj počet zamietnutých žiadostí, priemerné školné a predpokladaný vývoj populácie detí v predškolskom veku v okrese do roku 2030 v porovnaní s rokom 2022,“ vysvetľuje ministerstvo.

Výsledný index obce tvorený štyrmi komponentmi môže byť v rozpätí od nula do desať, pričom vyššia hodnota znamená vyššiu dostupnosť, v porovnaní s ostatnými obcami.

V Bratislavskom kraji 73 percent obcí dosahovalo index nižší ako päť. Nasleduje Žilinský kraj, kde išlo o 41 percent obcí a Trnavský kraj, kde to bolo 33 percent. V Nitrianskom kraji približne polovica obcí dosahovala index vyšší než sedem.

Chýbajúce škôlky

„Vyhodnotenie ukázalo, že v každej druhej obci v Banskobystrickom kraji nie je materská škola. V Prešovskom kraji nie je materská škola v 39 percentách obcí,“ informoval rezort školstva.

Doplnil, že z výsledkov vyplýva i to, že v Bratislavskom kraji bola temer polovica zamietnutých žiadostí o miesto v škôlke. „Najnižšie mesačné školné, v priemere zhruba 5 eur, platili rodičia v okresoch Rimavská Sobota, Svidník a Vranov nad Topľou. Oproti tomu v Košiciach III to bolo takmer 110 eur a v Bratislave I – 205 eur,“ uvádza MŠVVaŠ SR.

Poukázalo i na to, že na dostupnosť škôlok do roku 2030 môže výrazne vplývať demografia. Predpoklad je, že v niektorých bratislavských okresoch by mohlo byť približne o tretinu menej žiakov, kým napríklad v Rožňave by ich počet mohol vzrásť o 28 percent.

Zvyšovanie dostupnosti

Cieľom indexu je poskytnúť verejnosti informácie o stave poskytovania predprimárneho vzdelávania v jednotlivých slovenských obciach. Obciam by mal pomôcť vyhodnotiť ich situáciu v porovnaní s ďalšími obcami.

„Ide tiež o užitočný nástroj pre cielenejšie plánovanie politík na zvyšovanie dostupnosti materských škôl, napríklad formou investícií do nových kapacít. Index je vhodný aj na monitorovanie dostupnosti v čase,“ vysvetľuje ministerstvo.

Podrobnosti o indexe i výsledky v podobe interaktívnej databázy možno nájsť online. O údaje za aktuálny rok by mal byť Index aktualizovaný začiatkom roka 2022.