Slováci môžu získať štipendiá na štúdium a výskum v 21 krajinách. Termíny na podávanie žiadostí sa líšia

Slováci môžu získať štipendiá na štúdium a výskum v 21 krajinách. Vysokoškoláci, doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium, ktoré vyplývajú z bilaterálnych medzivládnych dohôd v oblasti vzdelávania a ponúk zahraničných vlád a ktoré administruje mimovládna nezisková organizácia Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).

Ponuka je široká

Celkovo ide o 62 štipendijných ponúk v Belgicku, Bulharsku, Česku, Číne, Egypte, Grécku, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Japonsku, Kazachstane, Kórei, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, Severnom Macedónsku, Slovinsku, Srbsku, Švajčiarsku a Ukrajine.

Online žiadosti môžu záujemcovia posielať do 30. novembra, v prípade Izraela a Švajčiarska do 9. novembra, Kórei do 24. februára budúceho roku a do Japonska do mája 2024.

Rôzna dĺžka pobytov

„Ponuka je v jednotlivých krajinách rôzna, môže ísť o krátkodobé i dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty počas akademického roka 2024/2025, na letné jazykové kurzy alebo letné školy počas leta 2024,“ informoval Ján Chlup zo SAIA. Informácie o štipendiách či o spôsobe podania žiadostí môžu uchádzači nájsť na portáli SAIA v databáze štipendií a grantov.

Databáza obsahuje viac ako dvesto ponúk do rôznych krajín sveta, o ktoré sa môžu Slováci uchádzať. Záujemcovia môžu získať viac informácií aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných slovenských mestách – Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Košice a Žilina.