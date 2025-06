Lidl rozdá školám multifunkčné ihriská za takmer milión eur. Zapojiť sa môže každá škola na Slovensku

Nadácia Lidl štartuje nový projekt. Školy tak môžu získať ihrisko za takmer 100-tisíc eur. Ako informovala spoločnosť Lidl, cieľom projektu je podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže. Základné a stredné školy na celom Slovensku dostanú príležitosť získať moderné multifunkčné ihrisko v hodnote takmer 100-tisíc eur.

Lidl tak po projektoch ako ihriská Žihadielko a mestské parky Čistinka prichádza s ďalšou podporou pre školy a komunity. Do súťaže o nové ihrisko sa zapoja priamo žiaci, učitelia aj verejnosť. O víťazoch pritom rozhodne online hlasovanie. Školy sa do súťaže môžu zaregistrovať už teraz.

Nedostatok pohybu je celosvetový problém

Spoločnosť Lidl pripomína dáta Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá upozorňuje, že 80 percent adolescentov nedosahuje odporúčanú dennú dávku pohybu. Ide o celosvetový problém, ktorý vedie k nárastu chronických chorôb. „Pohyb navyše pomáha rozvíjať základné motorické zručnosti ako beh, skákanie či hádzanie, čo zlepšuje koordináciu a sebadôveru,“ pripomína Lidl s tým, že tímové športy zasa rozvíjajú komunikáciu, spoluprácu a disciplínu. Budujú tiež sebavedomie a začleňujú deti do kolektívu.

„Naším cieľom je vytvárať inšpiratívne prostredie pre deti a mladých ľudí. Veríme, že práve kvalitné vonkajšie priestory sú základom pre aktívny život, šport a komunitné stretávanie,“ uviedla vedúca oddelenia CSR Lidl Slovenská republika Zuzana Sobotová.

Ako sa školy môžu zapojiť

Do projektu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku, bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Podmienkou je vyplnenie online dotazníka a záväzok zabezpečiť vhodný pozemok pre výstavbu ihriska. Školy sa do súťaže môžu prihlásiť do 31. júla. Budú pritom rozdelené do piatich kategórií podľa veľkosti, aby každá mala rovnakú šancu na výhru. V každej kategórii vyhrajú dve školy, a Lidl tak postaví až desať multifunkčných ihrísk po celom Slovensku.

Víťazné školy získajú plne vybavené multifunkčné ihrisko s rozmermi 27 x 13 metrov určené pre športy ako futbal, basketbal, volejbal, tenis, bedminton, hádzaná či nohejbal. Ihrisko bude doplnené o basketbalové koše, futbalové bránky, profesionálne čiarovanie a ochranné oplotenie. Hlasovanie bude prebiehať na jeseň a výstavba ihrísk je plánovaná na jar a leto budúceho roku. Viac informácií školy nájdu na webovej stránke súťaže alebo môžu priamo napísať na sutaz@lidl.sk