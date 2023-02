Povinné inovačné vzdelávanie pre učiteľky materských škôl sa komore učiteľov nepáči, návrh považujú za diskriminačný

Slovenská komora učiteľov (SKU) sa vymedzuje voči návrhu na zavedenie povinného inovačného vzdelávania pre učiteľky materských škôl (MŠ). Komora ho považuje za diskriminačný voči pedagógom v materských školách.

Upozorňuje na to, že návrh ukladá učiteľom v materských školách povinnosť absolvovať každých sedem rokov konkrétny typ inovačného vzdelávania, a to bez zohľadnenia širokého spektra ich vzdelania, od maturity až po magisterské štúdium s dvomi atestáciami.

Bez nároku na príplatok

Pedagógovia v škôlkach sú pritom podľa SKU jedinou skupinou pedagógov, ktorej návrh takúto povinnosť ukladá. SKU na to upozornila v tlačovej správe.

„Zároveň ich ako jedinú skupinu učiteľov vymaňuje z nároku na príplatok, čo je zarážajúce a dehonestujúce, pričom učiteľky MŠ, na rozdiel od učiteľov iných stupňov škôl, nemajú iné možnosti získania príplatku,“ uviedla ďalej komora.

Návrh chce prostredníctvom 50 až 100 hodinových školení zvyšovať kvalifikáciu pedagógov v materských školách. Podľa komory majú tieto školenia nejasný obsah a pochybnú kvalitu.

Návrh argumentuje tým, že v materských školách pribúdajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no SKU poukazuje na to, že ďalšie skupiny škôl to tak nemajú.

Návrh odmietli aj ďalší

„Uvedená ‚reforma‘ vyplýva z míľnikov Plánu obnovy, kde sa Slovensko zaviazalo zvýšiť kvalifikáciu učiteľov MŠ a zaviesť študijné programy pre predprimárne vzdelávanie na vysokých školách. Máme za to, že 50 hodín školenia, ktorými chce ministerstvo školstva nehanebne a trápne obísť požiadavky zvyšovania kvalifikácie zamestnancov MŠ, je výsmechom všetkým, ktorí sa snažia o inklúziu,“ uvádza SKU.

Apeluje na poslancov Národnej rady SR, kam návrh mieri, aby ho aspoň poupravili pozmeňovacím návrhom tak, aby výsledná podoba nebola diskriminujúca a nevynechávala pedagógov v materských školách z nároku na príplatok za inovačné vzdelávanie, a to vzhľadom na ich nízke ohodnotenie i nízky počet týchto pedagógov.

Návrh je súčasťou novely školského zákona. SKU sa zúčastnila na rozporovom konaní k tomuto návrhu a uviedla, že návrh odmietli i ďalšie profesijné združenia, a to pre nesystémovosť a diskrimináciu.