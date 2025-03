Poskytovanie pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania nikdy nebolo prerušené a stále funguje

Poskytovanie pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania (FnPV) nikdy nebolo prerušené a v najdôležitejších oblastiach stále funguje. Deklarovali to Rada fondu a riaditeľ FnPV v spoločnej reakcii na tlačovú správu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM) z pondelka 24. marca.

Rezort školstva v nej vyzval Fond, aby urýchlene riešil problémy s vyplácaním pôžičiek. FnPV ale pripustil, že si je vedomý toho, že vyplatenie pôžičiek trvalo dlhšie, čo bolo dôsledkom zložitej implementácie nového systému, a tiež hľadaním náhradných riešení na zabezpečenie vyplácania pôžičiek. Kontinuálne fungovanie Fondu podľa nich dokazuje aj to, že od minuloročného septembra bolo poskytnutých cez 96 percent schválených pôžičiek.

Poskytovanie najpodstatnejších služieb

„Fond považuje za kľúčové, aby nový informačný systém, ktorého správcom je ministerstvo, poskytoval efektívne, prehľadné a intuitívne riešenie pre klientov. FnPV si je vedomý zodpovednosti voči klientom a ich potrebám, preto vlastným úsilím implementoval náhradné postupy mimo systému ministerstva. Cieľom bolo garantovať neprerušené poskytovanie najpodstatnejších služieb, najmä poskytovanie pôžičiek a ich základný manažment,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku Rady a riaditeľa FnPV.

Doplnili, že Rada pri implementácii informačného systému ministerstva koná v prospech verejného záujmu. O situáciu sa podľa ich slov niekoľko mesiacov aktívne zaujíma, no napriek jej úsiliu sa doteraz nepodarilo plne nasadiť informačný systém do prevádzky. Fond má v pláne iniciovať stretnutie s vedením rezortu školstva s cieľom poskytovať klientom čo najväčší štandard.

Vzťahy medzi jednotlivými stranami

„Vedenie FnPV zdôrazňuje, že bude aj naďalej poskytovať maximálnu súčinnosť tak, aby došlo k čo najskoršiemu uvedeniu nového informačného systému do prevádzky v plne funkčnej podobe. Základnou a nevyhnutnou požiadavkou je presnosť, spoľahlivosť a transparentnosť voči klientom,“ uvádza sa v stanovisku. Riaditeľ a Rada FnPV doplnili, že veria, že sa im vzniknutú situáciu podarí vyriešiť konštruktívnou spoluprácou s rezortom školstva.

„V záujme rady fondu, riaditeľa a všetkých zamestnancov je, aby informačný systém ministerstva bol plne implementovaný a nevykazoval žiadne nedostatky. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť stabilné, predvídateľné a efektívne riešenie pre klientov fondu, ktorými sú študenti a pedagógovia,“ prízvukovali.

V rámci stanoviska ozrejmili aj vzťahy a kompetencie medzi jednotlivými stranami, teda Fondom, ministerstvom a dodávateľom v projekte. Tieto upravuje dohoda, ktorú možno nájsť v Centrálnom registri zmlúv. Podľa nej je objednávateľom a správcom informačného systému MŠVVaM SR, FnPV je jeho bezodplatným užívateľom po dobu udržateľnosti projektu, a spoločnosť DITEC, a.s. je dodávateľom systému.

Zabezpečenie funkcionalít

Doplnili, že vzťah medzi ministerstvom a dodávateľom vznikol v roku 2022, následne vzťah medzi ministerstvom a Fondom v roku 2024. Pokiaľ ide o záväzky jednotlivých strán, tak FnPV má zabezpečovať najmä prístupy k existujúcemu informačnému systému a dátam, taktiež poskytovať akúkoľvek riadnu a včasnú súčinnosť, a to najmä v podobe poskytnutia a doplnenia údajov.

K jeho záväzkom patrí i poskytovanie potrebných konzultácií a informácií. Ministerstvo má ako správca systému udržiavať nepretržitý prístup a požadovanú kvalitu údajov zo systému počas celej doby platnosti a účinnosti danej dohody.

Zabezpečenie funkcionalít by podľa dohody tiež malo na svoje náklad zaistiť MŠVVaM SR, ide napríklad o zabezpečenie funkcionalít používateľského rozhrania na podávanie žiadosti o pôžičku, na účely spracúvania, vyhodnocovania a ďalších úkonov spojených so žiadosťou o pôžičku, na účely poskytnutia pôžičky, na účely uzavretia zmluvy o pôžičke a na účely správy zmluvného vzťahu zo zmluvy o pôžičke.

Validácia dát nespôsobí škody

„FnPV napriek zložitej situácii zabezpečil kontinuitu všetkých kľúčových procesov: uzatváranie a zverejňovanie zmlúv, vyplácanie pôžičiek, ich poistenie a kontrolu splácania. Dočasne bola prerušená iba konkrétna agenda spojená s manažovaním pôžičiek (odpisy, odklady v dĺžke troch mesiacov a poskytovanie ročného výpisu na prelome dvoch rokov), ktorá bude plne funkčná po 25. apríli 2025. Táto skutočnosť vznikla v dôsledku prebiehajúcich analýz a úprav, pričom cieľom bolo zabrániť zasielaniu rozdielnych údajov klientom,“ uvádza sa v stanovisku s poznámkou, že dátum má technický význam, keďže 25. deň v mesiaci je určený ako splatný deň.

Fond tiež uisťuje všetkých klientov, že validácia dát im nespôsobí žiadne škody. Fond podľa riaditeľa a Rady poskytol ministerstvu a dodávateľovi podrobné metodické materiály a reagoval aj na všetky požiadavky dodávateľa na spresnenie či doplnenie.

„Je potrebné zdôrazniť, že počas diskusií medzi dodávateľom a FnPV sa v niektorých prípadoch menil spôsob nastavenia procesov – a to s cieľom dosiahnuť efektívne naprogramovanie systému pri súčasnom zohľadnení potrieb FnPV. Po vzájomnom porozumení došlo k finálnemu potvrdeniu metodických dokumentov a výstupov, čo ovplyvnilo aj časový rámec projektu. Informačný systém mal zabezpečiť korektné podanie žiadosti, avšak napriek odovzdaniu kompletných podkladov ministerstvu (12/2023) neboli tieto pravidlá implementované,“ ozrejmuje stanovisko.

Fondu chýbajú kľúčové údaje

Systémová chyba podľa neho spočíva v nerešpektovaní schválených vzorov žiadostí, čo má za následok znemožnenie vloženia správnych údajov, ich nekorektnosť a znižuje to spoľahlivosť dát. Okrem toho systém neposkytuje funkčné prepojenie na externé registre, a Fondu teda chýbajú kľúčové údaje o študentoch, alebo pri aktualizácií dochádza k ich vymazaniu.

„Spoliehanie sa na dostupné dáta by viedlo k hromadnému zamietaniu žiadostí. Tento stav pretrváva aj napriek opakovaným urgenciám vedenia FnPV na ministerstve,“ tvrdia riaditeľ a Rada v reakcii. „Neimplementovaný matematický model splátkového kalendára riešil FnPV poskytnutím alternatívne, a to cez „exaktné tvrdé dáta“, no ani tie nebolo možné využiť na tvorbu zmlúv.

„Zmluvy sa tak nemohli generovať a proces administrácie pôžičiek sa zablokoval v novom systéme, čo FnPV vyriešil cez iné systémy,“ dodali. Ako ďalej ozrejmili, systém funguje len pri manuálnom importe správnych údajov FnPV, pričom ďalšie kroky prebiehajú prevažne mimo systému.

Validita dátovej štruktúry

Tento stav ale vážne narúša automatizáciu a znižuje efektivitu procesov, čo podľa riaditeľa a Rady FnPV vyvoláva opodstatnené otázky klientov o časovom hľadisku napredovania. Ako riaditeľ a Rada podotkli, FnPV nemá vlastné dátové oddelenie, ani personálne kapacity na okamžité riešenie podrobných vysoko odborných a technických požiadaviek prichádzajúcich ad hoc od dodávateľa. O tomto ministerstvo i dodávateľa v predstihu informovali.

„FnPV poskytlo ministerstvu kompletné dáta v podobe a štruktúre, v akej ich historicky zdedil. Zároveň si nastavil a zabezpečil z vlastných zdrojov mechanizmy na prepočet celej databázy tak, aby vyhovovala požiadavkám dodávateľa systému. FnPV upozorňuje, že prípadné nezrovnalosti v dátovej štruktúre mali byť riešené už v čase prípravy verejného obstarávania alebo pri uzatváraní zmluvy s dodávateľom, a to prostredníctvom hĺbkovej analýzy, kontroly kvality dát, ich validity a kompatibility s návrhom novej dátovej štruktúry. Vzhľadom na absenciu týchto krokov objektívne nastali okolnosti, ktoré mali vplyv na harmonogram projektu,“ dodali s tým, že nové vedenie Fondu po týchto zisteniach ihneď nielen vykonalo analýzu, ale nastavilo aj procesy, mechanizmy a postupy na overenie validity dátovej štruktúry a jej následný prepis do požadovaného stavu.

Negatívne dopady na projekt

Vďaka tomu boli minimalizované negatívne dopady na projekt a jeho kvalitu. FnPV v dostatočnom predstihu apelovalo na ministerstvo a dodávateľa, aby sa problematika migrácie a opravy dát, či splátkového kalendára riešila oveľa dôkladnejšie. Tento proces sa naplno rozbehol od leta 2024, pričom od začiatku roka 2024 FnPV skoro na týždennej báze poskytoval konzultačné a metodické poradenstvo práve v oblasti výpočtov splátkového kalendára a matematickej logiky.

„Kvalita migrácie a udržateľnosť aktívnych dát závisí od matematického modelu tvorby splátkového kalendára v novom informačnom systéme. FnPV postupne, na základe priebežných analýz, predkladalo stále podrobnejšie a podrobnejšie podklady na úpravu mechanizmov splátkového kalendára v systéme z dôvodu dopytovania od dodávateľa,“ dopĺňajú v reakcii s tým, že matematický model splátkového kalendára MŠVVaM SR a dodávateľov odovzdali 7. októbra 2024.

Riaditeľ a Rada FnPV zdôraznili, že Fond nie je zmluvným partnerom dodávateľa informačného systému, tým je samotné ministerstvo a Fond poskytuje súčinnosť v rámci svojich kompetencií a možností. Nemôže ale ovplyvňovať podmienky zmluvy medzi ministerstvom a dodávateľom, tie boli totiž dohodnuté v inom čase.

Objektívne požiadavky Fondu

„Napriek tomu je FnPV konečným užívateľom tohto systému a práve z tohto dôvodu poskytuje súčinnosť v primeraných a v kľúčových témach v nadštandardných časových intervaloch. Súčasné vedenie FnPV prevzalo agendu súvisiacu s projektom informačného systému v stave, v akom ju zanechal predchádzajúci manažment, vrátane existujúcej štruktúry dát v pôvodnom systéme a metodikami, ktoré bolo potrebné zrevidovať,“ dodali. Priblížili, že bolo potrebné vykonať dohľad nad aktuálne platnou legislatívnou úpravou, a tiež nad nastavenými mechanizmami, procesmi a kompetenciami Rady fondu, ktorá dynamicky určuje typ a charakter jednotlivých produktov.

„Následne porovnanie s nastavením systému objektívne vyvolalo oprávnené dopyty na ministerstvo s cieľom zabezpečiť korektné vykonávanie činností FnPV v súlade s jeho agendou a potrebami,“ doplnili. Zdôraznili tiež, že všetky požiadavky, ktoré FnPV adresoval rezortu školstva, boli v súlade s platnou legislatívou a schválenými procesmi Rady fondu. Fond považuje dané požiadavky za objektívne a za také, ktoré potvrdzujú správne fungovanie systému.

„FnPV zároveň informoval ministerstvo, že systém musí byť navrhnutý tak, aby reflektoval kompetencie Rady fondu a neobmedzoval jej právomoci pri úpravách produktov či iných kľúčových oblastí. Musí teda umožňovať flexibilné nastavenie princípov a pravidiel poskytovaných produktov v súlade s aktuálnymi potrebami klientov,“ uzavreli.