Nový školský rok sa začal, do lavíc zasadlo vyše 60-tisíc prvákov a prichádzajú aj zmeny (foto)

Do školských lavíc v pondelok po prvýkrát zasadlo vyše 60-tisíc prvákov. Základné a stredné školy privítali celkovo viac než 720-tisíc žiakov a študentov, pričom asi 507-tisíc detí prekročilo brány základných škôl, a ďalších približne 215-tisíc študentov začalo nový školský rok na stredných školách.

Na svojej webstránke o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Minister Bútora otváral školský rok

Šéf rezortu školstva Daniel Bútora otváral školský rok 2023/2024 na Základnej škole Dolné Lúky v Brezovej pod Bradlom a Základnej škole Petra Jilemnického vo Zvolene.

„Požiadal som v lete viacerých členov vlády, aby sme 4. septembra dali najavo rešpekt a úctu učiteľskému stavu tým, že nielen minister školstva, ale aj viacerí iní ministri by išli otvoriť školský rok na viaceré základné a stredné školy,“ povedal minister Bútora.

Nový školský rok a nové zmeny

Nový školský rok prinesie viaceré zmeny. Temer štyri desiatky základných škôl začnú od prvého ročníka zavádzať nový štátny vzdelávací program. Rovnako sa pripravuje i mapovanie a zber dát, na základe ktorých bude pripravená podpora pre školy, ktoré budú nový štátny vzdelávací program zavádzať v nasledujúcich rokoch. Vzniká tiež ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré budú pomáhať učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania. Centier bude od septembra spolu fungovať 32.

V školskom roku 2023/2024 sa tiež začne so zavádzaním systému podporných opatrení, ktorý by mal viesť napríklad k zvýšeniu kvality inklúzie, ale aj eliminovať riziko segregácie. V novom školskom roku budú platiť i nové pravidlá ospravedlňovania žiakov, na základných a stredných školách bude možné ospravedlniť žiaka päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, v prípade povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole to bude sedem dní.