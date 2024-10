Nebezpečenstvo v každom kliku: Ako ochránime naše deti v online svete?

V súčasnej dobe, keď sú mobily a tablety súčasťou každodenného života, sa mnoho rodičov zamýšľa nad tým, ako digitálne technológie ovplyvňujú ich deti. Hoci sa môžu zdať ako jednoduchý spôsob, ako upokojiť dieťa alebo ho zabaviť, odborníci varujú pred ich nadmerným používaním. Ako teda vyvážiť potrebu technológií a zabezpečiť zdravý emocionálny vývoj detí?

Prečo sa deti upokojujú pri obrazovkách?

V mnohých domácnostiach je bežnou praxou používanie mobilu či tabletu na upokojenie dieťaťa, keď plače alebo je frustrované. „Ak pustíme dieťaťu mobilný telefón alebo tablet s rozprávkou, prípadne pesničkami, je jasné, že sa hneď upokojí. Ide o množstvo podnetov, ktoré na neho pôsobia a následne rozptýlia jeho pozornosť. Odpúta sa od predchádzajúcej situácie, ktorá mu spôsobila rozrušenie,“ vysvetľuje psychologička Tatiana Pethö zo Slovenskej akadémie vied.

Tento spôsob upokojovania však nemusí byť vždy tou najlepšou voľbou. Pre malé deti sú blikajúce obrazovky plné rýchlo sa meniaceho svetla a zvukov, čo môže mať nepriaznivý vplyv na ich vývoj. „Rýchlo meniace sa svetlo a zvuk majú negatívny vplyv na rozvoj centrálneho nervového systému v mozgu,“ dodáva Pethö.

Deti potrebujú prežiť frustráciu

Plač, hnev a frustrácia sú prirodzenými súčasťami detského vývinu. Je dôležité, aby sa deti naučili tieto emócie spracovať a nevyrastali s tým, že pri každej negatívnej emócii dostanú do rúk mobil. „Dieťa v niektorých situáciách potrebuje zažiť frustráciu z toho, že nedostane hneď to, o čo požiada. S frustráciou je spojené aj prežívanie negatívnych emócií, ktoré sú súčasťou prirodzeného emocionálneho vývinu dieťaťa,“ zdôrazňuje psychologička.

Rodičia by mali dieťaťu venovať plnú pozornosť a pomôcť mu pochopiť, že jeho emócie sú normálne. Láskavý prístup a vysvetlenie situácie môžu byť oveľa účinnejšie než upokojovanie mobilom.

Emócie a mobily – nebezpečné prepojenie

Nadmerné používanie technológií môže narušiť emocionálny vývin detí. „Emócie a emočné prejavy sú považované za silný komunikačný nástroj, prostredníctvom emócií dokážeme neverbálne komunikovať. Nadmerné používanie digitálnych technológií u detí môže negatívne ovplyvniť ich emocionálny vývin vzhľadom k tomu, že je redukovaný priamy kontakt so sociálnym okolím, čo zhoršuje proces socializácie dieťaťa,“ vysvetľuje Pethö.

Jedným z hlavných problémov je, že deti, ktoré trávia veľa času pred obrazovkami, môžu stratiť schopnosť správne regulovať svoje emócie. To môže viesť k ťažkostiam v medziľudských vzťahoch, najmä v školskom kolektíve. Deti, ktoré sú zvyknuté na okamžité upokojenie prostredníctvom technológií, môžu byť v reálnom svete buď emocionálne nestabilné, alebo naopak, príliš agresívne.

Ako nastaviť pravidlá pre digitálne technológie?

Ako rodičia musíme byť vzorom pre naše deti. „Rodičia sú sociálnymi modelmi, ktorých vzorce správania dieťa preberá a jednoducho opakuje to, čo robia rodičia. Pokiaľ sú rodičia v prítomnosti dieťaťa neustále na mobilnom telefóne, tablete, prípadne sledujú televíziu, tak jednoducho povedané aj dieťa chce robiť to, čo jeho rodičia,“ upozorňuje psychologička.

Dôležité je nastaviť pravidlá, ktoré budú obmedzovať čas strávený pred obrazovkou. Odborníci odporúčajú, aby deti do dvoch rokov nemali prístup k digitálnym technológiám vôbec. U starších detí by mal byť čas pri obrazovke obmedzený a rodičia by mali tieto pravidlá trpezlivo vysvetľovať.