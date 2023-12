Najudržateľnejšou univerzitou na Slovensku je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Najudržateľnejšou univerzitou na Slovensku je Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Globálne sa umiestnila na 178. mieste spomedzi 1183 univerzít, čo znamená zlepšenie umiestnenia až o 56 miest oproti roku 2022. V rámci 37 hodnotených univerzít krajín V4 je na šiestej priečke. Vyplýva to zo zverejneného celosvetového rebríčka UI GreenMetric World University Rankings za rok 2023.

Opatrenia univerzity v oblasti udržateľnosti

Ako uviedla Hana Zach z Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality na SPU v Nitre, zlepšenie pozície reflektuje opatrenia univerzity v oblasti udržateľnosti, medzi ktorými bola rekonštrukcia Študentského domova Antona Bernoláka zahŕňajúcou obnoviteľné zdroje energie.

„Ďalej to bola rekonštrukcia plaveckého bazéna s významnou úsporou energie, vylepšenie organizácie nakladania so separovaných odpadom prostredníctvom polopodzemných kontajnerov a zakúpenie prvého vozidla na elektrický pohon, ktorý operuje v areáli SPU. V neposlednom rade je to aj organizovanie aktivít v oblasti udržateľnosti, do ktorých je zapojená nielen akademická obec, ale aj verejnosť,“ skonštatovala Zach.

Hodnotenie ďalších slovenských univerzít

Zo slovenských univerzít sa v roku 2023 hodnotenia zúčastnila Technická univerzita v Košiciach (749. miesto), Katolícka univerzita v Ružomberku (1043. miesto) a Žilinská univerzita (1067. miesto). Do rebríčka UI GreenMetric World University Rankings bolo v roku 2023 zahrnutých 1183 univerzít z 84 krajín. Pre porovnanie, v roku 2022 bolo v hodnotení 1050 univerzít z 85 krajín sveta.

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa hodnotenia UI GreenMetric zúčastňuje od roku 2018, čiže už šesť rokov, pričom zakaždým obhájila prvú pozíciu v rámci Slovenska, ako aj popredné miesta v priestore V4. Rebríček hodnotí výkonnosť univerzít v oblasti udržateľnosti, pričom odráža úsilie jednotlivých univerzít pri znižovaní ekologickej stopy a zabezpečenie vzdelávania a výskumu v oblasti udržateľnosti.

Hodnotenie je založené na troch pilieroch udržateľnosti – environmentálnej, ekonomickej a sociálnej – a zahrňuje ukazovatele infraštruktúry, energetiky a zmeny klímy, nakladanie s odpadmi, voda, doprava, vzdelávanie a výskum.