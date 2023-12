Ministerstvo školstva zareagovalo na tvrdenia Svetlany Síthovej, ktoré uviedla v jej statuse o odchode z funkcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR reagovalo na tvrdenia bývalej tajomníčky ministerstva Svetlany Síthovej, ktorá oznámila, že odchádza zo svojho postu v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Rozhodnutie odísť v statuse na sociálnej sieti zdôvodnila okrem iného i tým, že nemôže a nechce byť súčasťou zmien, ktoré plánujú rušenie A-variantu špeciálnych základných škôl.

Tri formy vzdelávania

„MŠVVaŠ SR v súčasnosti nepripravuje žiadne zmeny, ktoré by viedli k celoplošnému zrušeniu tried špeciálnych základných škôl pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím (tzv. A-variant). Považujeme za správne, aby aj naďalej zostali tri možné formy vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov s mentálnym postihnutím nevynímajúc, a to v bežných triedach materských škôl, základných škôl, stredných škôl, v špeciálnych triedach zriadených v bežných školách a v špeciálnych školách diferencovaných podľa druhu a stupňa zdravotného postihnutia,“ reaguje ministerstvo.

Rezort školstva doplnil, že zastáva názor, že čím viac možných foriem pre vzdelávanie danej skupiny žiactva je dostupných, tým je to pre nich výhodnejšie, keďže majú rozličné vzdelávacie potreby.

„Naďalej zostáva v platnosti skutočnosť, že so vzdelávaním žiaka so zdravotným postihnutím v špeciálnej triede bežnej školy a v špeciálnej škole vrátane špeciálnej základnej školy, musí súhlasiť rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa,“ zdôraznilo tiež MŠVVaŠ SR.

Nástroj na zvyšovanie kvality

Síthová tiež v statuse uviedla, že nechce a ani nemôže byť súčasťou takej inkluzívnej reformy a katalógu podporných opatrení, ktoré nie sú na prospech deťom či kolegom a kolegyniam v školách.

„Katalóg podporných opatrení vypracovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže je nástrojom na zvyšovanie kvality inkluzívneho vzdelávania. Pomáha pedagogickej a odbornej verejnosti realizovať širokú podporu deťom a žiakom v prospech ich plnohodnotného zapájania sa do výchovy a vzdelávania,“ ohradilo sa voči jej slovám ministerstvo.