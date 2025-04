Na všetkých základných školách v Prešove spúšťajú v predstihu kurikulárnu reformu

Mesto Prešov, ako prvá samospráva na Slovensku, spúšťa na všetkých školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti proces kurikulárnej reformy a s ročným predstihom oproti zákonnej povinnosti sa kompletne zapája do nového systému vzdelávania.

Na túto tému bol zameraný aj stredajší celomestský Metodický deň, do ktorého sa zapojilo takmer 800 pedagogických a odborných zamestnancov prešovských škôl a škôl v pôsobnosti spoločného školského úradu.

Majú už dobrú skúsenosť

Do kurikulárnej reformy sa v minulom roku zapojili v meste Prešov prvé tri školy. „Po dobrej skúsenosti sme sa rozhodli, že to budeme aplikovať vo všetkých školách a že budeme lídrami v téme zmeny školstva a vzdelávacieho systému. Dnešný Metodický deň je spustením zapojenia sa do kurikulárnej reformy,“ uviedol pre agentúru SITA primátor mesta Prešov František Oľha.

Témou metodického dňa bola Škola na ceste zmeny. Na všetkých 12 prešovských základných školách počas stredy v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže realizovalo oddelenie školstva Mestského úradu v Prešove pre pedagógov 30 odborných blokov pod vedením 35 lektorov.

„Témy sú od jednotlivých predmetov, cez školské kruhy, komunitný rozvoj, až po zapájanie deti do dobrovoľníctva, čo je významná forma výchovy detí,“ dodal Oľha.

Učiaca sa komunita

Snahou je podľa neho vytvoriť v rámci vzdelávacieho systému mesta komunity, ktoré si budú navzájom prospešné.

„Našim mottom pre kurikulárnu reformu je učiaca sa komunita. Ide o vzdelávanie detí, pedagógov, rodín a prepájanie všetkých aktérov ako sú športové kluby, škola, ale aj domovy sociálnych služieb a podobne,“ vysvetlil primátor.

„Škola už dávno nie je len budova, ktorá je v rámci vyučovania rozvrhnutá na osem vyučovacích hodín, ale plní naozaj dôležité funkcie nielen v živote žiakov, ale aj jeho rodiny, sídliska a v konečnom dôsledku mesta. Preto aj my dbáme na vytváranie podmienok na kontinuálne vzdelávanie. V súvislosti s kurikulárnou reformou to znamená, aby táto riadená zmena bola koordinovaná a boli vytvorené čo najlepšie podmienky, aby sa tieto zmeny začali zavádzať,“ vysvetlila vedúca odboru školstva, kultúry, cestovného ruchu a športu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny – Gazdová.

Premena tradičnej školy

Základné školy v rámci zavádzania reformných zmien implementujú nové prvky do vzdelávacieho procesu.

„Kurikulum znamená obsah vzdelávania, ale v tomto prípade je to komplexná zmena a nejde iba o obsah, ale snahou je vytvárať školské vzdelávacie programy školami. Je to premena tradičnej školy na modernú, vhodnú pre 21. storočie. Je tam minimálny učebný štandard, ale mnoho vecí bude prenesených na prax,“ zhrnul vedúci oddelenia školstva, mládeže a školského úradu Mestského úradu v Prešove Ľuboš Sopoliga.

V rámci reformy majú podľa neho školy šancu ušiť si na mieru školský vzdelávací program pre svojich žiakov.

„Predchádza tomu zadefinovanie si toho, akých žiakov v škole majú. Vzniknúť tak môže 12 školských vzdelávacích programov šitých na mieru každej konkrétnej škole, kde zohľadnia individuálne potreby. Je to komplexná zmena, je to riadená zmena a z pozície mesta im k tomu vytvárame priestor,“ dodal Sopoliga.

Investujú aj do budov

Okrem zmien vo vzdelávaní sa mesto podľa primátora snaží vylepšiť vzdelávací proces na školách aj rôznymi investíciami.

Od začiatku tohto roka z vlastných prostriedkov investovalo mesto 250-tisíc eur v rámci údržbových prác a pripravených má 3,5 milióna eur z eurofondových prostriedkov na realizáciu piatich exteriérových učební a opravu materskej školy. Na podanie je pripravených ďalších osem projektov vo výške zhruba 8 miliónov eur na riešenie ďalších energetických opatrení.

„Každý rok nám klesajú peniaze, ktoré do školstva idú prostredníctvom podielových daní, tak jediná možnosť je investovať do školských objektov a znižovať energetickú náročnosť, zefektívňovať procesy a skvalitňovať našu prácu, aby sme vytvorili podmienky na vzdelávanie aj pri ťažkých financiách a pri všetkých nákladoch, ktoré nám prináša konsolidácia verejných financií,“ podotkol Oľha.