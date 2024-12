Na Prešovskej univerzite študujú prví Indovia, navštívila ich veľvyslankyňa

Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove študuje v tomto akademickom roku premiérovo aj trojica študentov z Indie. V rámci svojho pracovného programu v Prešove sa so študentmi a vedením univerzity stretla indická veľvyslankyňa Apoorva Srivastava. Išlo o vôbec prvú návštevu PU zástupkyňou Indického veľvyslanectva, s ktorou univerzita hľadala možnosti vzájomnej spolupráce.

Ako informovala hovorkyňa PU Mária Dudová-Bašistová, na stretnutí pomenovali prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin a veľvyslankyňa Apoorva Srivastava konkrétne kroky, v rámci ktorých by mohli vzájomnú spoluprácu odštartovať.

„Ide o podporu možnosti štúdia indických študentov na pôde Prešovskej univerzity, taktiež o možnosť výmenných pobytov aj pre študentov zo Slovenska na indických vysokých školách. Ďalšiu iniciatívu navrhla veľvyslankyňa formou distribúcie kníh z Indie pre rozšírenie fondu prešovskej univerzitnej knižnice,“ konkretizovala Dudová-Bašistová.

Viac ako 1400 študentov spoza hraníc

Prešovská univerzita má aktuálne viac ako 1400 študentov spoza hraníc. Medzi nimi sú po prvýkrát aj študenti z Indie. Študujú na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU a jej prodekanka Eva Benková zdôraznila, že fakulta je prvá na univerzite, ktorej sa podarilo otvoriť magisterský program v anglickom jazyku.

„Sme na to patrične hrdí a sme veľmi radi, že sa to podarilo. Snažili sme sa o to niekoľko rokov, ale celý proces prijatia je administratívne aj časovo veľmi náročný. Ako najväčší problém sa ukazuje skutočnosť dostať víza pre uchádzačov z Indie. Nakoniec sa ale celý proces prijatia podaril,“ uviedla Benková.

Indickú veľvyslankyňu ubezpečila, že je snahou fakulty, aby sa tu Indom páčilo a boli so štúdiom na Prešovskej univerzite spokojní. „Aby mohli ďalej šíriť dobré meno fakulty, univerzity a mesta ako takého a prilákať ďalších uchádzačov z tejto krajiny,“ dodala prodekanka.

S výučbou aj ubytovaním na internáte sú spokojní

Veľvyslankyňu zaujímalo, z ktorej časti Indie študenti pochádzajú i to, ako sa dozvedeli o možnosti magisterského štúdia manažmentu na Prešovskej univerzite.

„Ste úplne prví študenti na Prešovskej univerzite z Indie, ktorí tu v Prešove reprezentujú našu kultúru, a preto vás prosím, aby ste boli poctiví študenti. Podľa vášho správania si tunajší ľudia utvoria názor na našu kultúru a budú ju posudzovať. Buďte, prosím, jej dobrými reprezentantmi,“ vyzvala rodákov, ktorí jej potvrdili, že v Prešove sú spokojní s výučbou aj ubytovaním na internáte.