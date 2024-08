Ministerstvo školstva je dlhodobo personálne poddimenzované

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR je dlhodobo personálne poddimenzované. Príčinou je najmä absencia manažérskeho riadenia, ktorej dôsledkom bolo neplnenie viacerých povinností ministerstva, a tiež meškanie s niektorými úlohami.

Pre agentúru SITA to uviedlo MŠVVaM SR v reakcii na otázky týkajúce sa optimalizácie personálnych kapacít, a to v súvislosti so zámerom vládneho kabinetu zistiť aktuálny počet zamestnancov v jednotlivých orgánoch štátnej správy, pričom predmetné údaje by mali napomôcť prijatiu účinných opatrení na zefektívnenie a racionalizáciu personálnych kapacít v ústrednej štátnej správe.

Rezort školstva tiež uviedol, že dané závery vyplynuli z analýzy, ktorú si súčasné vedenie ministerstva nechalo vypracovať bezprostredne po svojom nástupe.

Analýza sa venovala potrebám a procesom rezortu, a tiež plneniu úloh, najmä v prípade Plánu obnovy a odolnosti SR.„Na základe zistení MŠVVaM SR požiadalo ešte v decembri 2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky o navýšenie počtu kmeňových zamestnancov, zároveň po vzájomnej dohode pristúpilo k úsporám a racionalizácii v priamo riadených organizáciách, ktoré si rezort následne sčasti kompenzoval do kmeňových zamestnancov,“ vysvetľuje rezort školstva.

Mínus 244 zamestnancov

Ministerstvo vysvetlilo, že v rámci tejto optimalizácie sa počet zamestnancov vo všetkých druhoch pracovných vzťahov znížil o 244.

Doplnilo tiež, že má v pláne pokračovať v nastavených optimalizačných procesoch vo svojich priamo riadených organizáciách, napríklad aj v prípade uzatvorených dohôd. Tieto majú do značnej miery dočasný charakter, vzhľadom na to, že sú často viazané na spracovanie a vyhodnotenie projektov či výziev z plánu obnovy, prípadne Európskych štrukturálnych fondov.

„Personálne posilnenie si vyžiadali oblasti: aplikačná prax štrukturálnych zmien obsahu odborného vzdelávania reagujúca na dlhodobo podceňovaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, dlhodobo zhoršujúce sa ukazovatele duševného zdravia detí a študentov na školách a v školských zariadeniach, spoluprácu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, zavedenie výkonnostných zmlúv na vysokých školách vyplývajúce z potreby sanovať nedostatkové profesie, dlhodobo poddimenzovanú agendu mládeže, na čo poukazovali aj viaceré inštitúcie a závery odborných domácich a zahraničných skupín, riešenie desegregácie detí z marginalizovaných komunít, reedukačné centrá, ktoré boli doteraz na okraji záujmu verejnej správy, prípravu vládnej reformy v súvislosti s prechodom originálnych kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti predprimárneho vzdelávania, Plánu obnovy a odolnosti SR a v neposlednom rade predchádzanie ďalším finančným škodám, žalobám a následným pokutám EÚ, ktoré nežiadúco zaťažujú štátny rozpočet Slovenskej republiky,“ uviedlo ministerstvo.

Dosiahnutý cieľ v znížení spotreby energií

Rezort školstva doplnil, že je pripravený na vecnú diskusiu a pomoc pri racionalizácii, zdôraznil ale, že aj vzhľadom na opakované výzvy zamestnávateľov ohľadom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, a tiež s ohľadom na systémové problémy, si nemôžu dovoliť znižovanie stavov v týchto oblastiach.

Ministerstvo tiež v súvislosti s úspornými opatreniami pre agentúru SITA uviedlo, že ako ústredný orgán štátnej správy úspešne splnilo úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády zo septembra 2022, ktoré sa týkalo 15-percentného zníženia spotreby energií v budovách ministerstva, jeho rezortných organizáciách, a tiež ďalších spravovaných objektoch.

„Tento cieľ bol dosiahnutý vďaka sérii strategických opatrení a iniciatív, ktoré sa zameriavali na zvýšenie energetickej efektívnosti a udržateľného hospodárenia s energiami,“ uviedlo ministerstvo a priblížilo, že jedným z takýchto opatrení bolo zavedenie pokročilých energetických systémov a technológií. Rezort investoval do modernizácie osvetlenia a nahradil klasické žiarovky úspornými LED svietidlami. Tým sa znížila ako spotreba energií, tak aj náklady na údržbu, keďže sa tak predĺžila životnosť osvetľovacích telies. „Ďalším významným krokom bola optimalizácia prevádzkových procesov. MŠVVaM SR vykonalo dôkladnú analýzu svojich energetických tokov a identifikovalo oblasti s najväčším potenciálom pre úspory,“ dopĺňa.

Najnovšie trendy a praktiky

MŠVVaM SR tiež zdôraznilo, že okrem technických a procesných inovácií dbá aj na zvyšovanie povedomia o energetickej efektívnosti u zamestnanectva.

„Zamestnanci sa oboznamovali s najnovšími trendmi a praktikami v oblasti úspory energií. Taktiež boli distribuované informačné materiály a plagáty, ktoré pripomínali jednoduché, ale účinné spôsoby, ako šetriť energiu v každodennej práci. Vďaka týmto aktivitám sa podarilo zvýšiť angažovanosť a motiváciu zamestnancov prispievať k dosahovaniu stanovených cieľov,“ informovalo ministerstvo a dodalo, že v uvedených opatreniach na šetrenie energií pokračuje.

„Týmto spôsobom sa ministerstvo snaží byť príkladom pre ostatné inštitúcie a verejnosť, že aj verejný sektor môže byť efektívny v oblasti udržateľného a energeticky efektívneho hospodárenia,“ uviedlo. Rezort školstva tiež pripomenul, že vydal manuál pre školy na šetrenie energií, ktorý obsahuje ihneď aplikovateľné organizačné a technické opatrenia.