Ministerstvo školstva a Siemens uzavreli spoluprácu, cieľom je sprístupniť žiakom unikátne vzdelávanie

Ministerstvo školstva a Siemens sprístupnia žiakom unikátne vzdelávanie vďaka projektu STE(A)M. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe s tým, že so spoločnosťou Siemens v piatok podpísali memorandum o spolupráci na projekte.

Projekt STE(A)M podporuje inovatívne prístupy k výučbe vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky. Predstavivosť a kreativitu žiakov na základných a stredných školách zvyšuje prostredníctvom umenia a vizuálnych metód. Siemens pre tento projekt dodá technológie, software a vytvorí aj špeciálny študijný materiál.

Ciele projektu

Do projektu má byť v prvom roku prihlásených minimálne 50 základných a stredných škôl, pričom už ďalší rok by to malo byť minimálne 200. Rovnaký bude aj počet certifikovaných pedagogických pracovníkov, každá škola tak bude mať aspoň jedného certifikovaného zamestnanca. Cieľom je podporiť digitálne zručnosti slovenských žiakov a tiež znížiť, prípadne úplne odstrániť regionálne rozdiely medzi žiakmi.

„Spoločnosť Siemens Digital Industries SoftwareSiemens Digital Industries Software pripraví pre žiakov aj program s názvom Train the Trainer, ktorý zlepší vedomosti a zručnosti samotných učiteľov na základných a stredných školách. Vybrané školy tiež získajú bezplatný prístup k CAD softvéru Solid Edge, ktorý umožňuje dizajnovať a modelovať rôzne 3D predmety alebo technologické súčiastky. Ten ocenia najmä študenti stredných odborných škôl,“ vysvetlilo ministerstvo.

Najmodernejšie technológie vo vzdelávaní

„Práve výuka technicky orientovaných predmetov, matematiky a vedeckých odborov je v súčasnosti kľúčová pre celú znalostnú ekonomiku na Slovensku. Siemens si ako technologická firma plne uvedomuje svoj záväzok podporovať naše základné a stredné školy a umožniť im využívať najmodernejšie technológie a vzdelávacie metódy,“ povedal Vladimír Slezák, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens.

Unikátny spôsob výučby

Takéto vyučovanie je podľa rezortu školstva unikátne v tom, že môže byť primárne zamerané na jeden predmet, no v osnovách môže aplikovať aj kontexty z iných predmetov.

„Namiesto klasických vyučovacích metód, ktoré sú zamerané na učiteľa, podporuje zameranie na študentov a ich bádanie po riešení problémov z reálneho sveta,“ doplnilo ministerstvo s tým, že STE(A)M podporuje moderné zručnosti, ktoré študenti využijú v praxi a v kariére.

Vektory ako 3D objekty

Keďže môže byť pre učiteľov prechod na nové technológie náročnejší, bude sa klásť dôraz aj na podporu pedagógov. Študijný materiál Siemensu obsahuje 11 lekcií, 100 cvičení a 100 testov.

„Na základných školách môže STE(A)M a jeho vizuálne pomôcky pomôcť najmä žiakom, ktorý by inak mali so zvládaním matematiky a ostatných predmetov problémy. Príkladom môže byť napríklad možnosť zobraziť si fyzikálne vektory na skutočných 3D objektoch,“ uzavrelo ministerstvo.