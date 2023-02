Minister Horecký sa nestotožňuje s tým, aby učitelia v materských školách museli mať povinne titul bakalára

Slovensko sa v Pláne obnovy zaviazalo k tomu, že učiteľky v materských školách i vychovávateľky v školských kluboch detí budú mať povinne ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, teda bakalára.

Poverený minister školstva Ján Horecký sa s tým však nestotožňuje, vzhľadom na to, že na Slovensku je viacero stredných pedagogických škôl, na ktorých študuje viac než šesťtisíc prevažne študentiek.

Horecký chce obhájiť ich postavenie

Minister nechcel, aby absolventky týchto škôl boli považované za nekvalifikované pre svoju prácu, keď majú za sebou štyri roky vzdelávania. Z toho dôvodu, v rámci vyjednávania s Európskou komisiou, chce Horecký obhájiť ich postavenie v tom zmysle, že ako jediní pedagogickí zamestnanci nemusia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Chce tiež dosiahnuť, aby bolo rešpektované ich stredoškolské vzdelanie, avšak doplnené o inovačné vzdelávanie. Dodal, že to ešte nie je odsúhlasené. Horecký to uviedol po rokovaní vlády, reagoval tak na kritiku Slovenskej komory učiteľov (SKU).

Diskriminačné voči pedagógom v škôlkach

SKU sa vymedzila voči návrhu na zavedenie povinného inovačného vzdelávania pre učiteľky materských škôl. Považuje ho za diskriminačný voči pedagógom v materských školách. Upozorňuje na to, že návrh ukladá učiteľom v materských školách povinnosť absolvovať každých sedem rokov konkrétny typ inovačného vzdelávania, a to bez zohľadnenia širokého spektra ich vzdelania, od maturity až po magisterské štúdium s dvomi atestáciami.

Pedagógovia v škôlkach sú pritom podľa SKU jedinou skupinou pedagógov, ktorej návrh takúto povinnosť ukladá. Upozornila na to v tlačovej správe.

„Zároveň ich ako jedinú skupinu učiteľov vymaňuje z nároku na príplatok, čo je zarážajúce a dehonestujúce, pričom učiteľky MŠ, na rozdiel od učiteľov iných stupňov škôl, nemajú iné možnosti získania príplatku,“ uviedla ďalej komora.

Výsmech všetkým, ktorí sa snažia o inklúziu

Návrh je súčasťou novely školského zákona, prostredníctvom 50 až 100 hodinových školení zvyšovať kvalifikáciu pedagógov v materských školách. Podľa komory majú tieto školenia nejasný obsah a pochybnú kvalitu. Návrh argumentuje tým, že v materských školách pribúdajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no SKU poukázala na to, že ďalšie skupiny škôl to tak nemajú.

„Uvedená ‚reforma‘ vyplýva z míľnikov Plánu obnovy, kde sa Slovensko zaviazalo zvýšiť kvalifikáciu učiteľov MŠ a zaviesť študijné programy pre predprimárne vzdelávanie na vysokých školách. Máme za to, že 50 hodín školenia, ktorými chce ministerstvo školstva nehanebne a trápne obísť požiadavky zvyšovania kvalifikácie zamestnancov MŠ, je výsmechom všetkým, ktorí sa snažia o inklúziu,“ uvádza SKU.

Apeluje na poslancov Národnej rady SR, kam návrh mieri, aby ho aspoň poupravili pozmeňovacím návrhom tak, aby výsledná podoba nebola diskriminujúca a nevynechávala pedagógov v materských školách z nároku na príplatok za inovačné vzdelávanie, a to vzhľadom na ich nízke ohodnotenie i nízky počet týchto pedagógov.