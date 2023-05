Minister Bútora riešil s premiérom priority v školstve, niektoré sú obsiahnuté v pláne obnovy

Predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor sa s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Danielom Bútorom zhodli na kľúčových oblastiach priorít školstva. Uviedol to na tlačovej besede po stretnutí na ministerstve školstva.

Plán obnovy

Niektoré opatrenia sú podľa Ódora obsiahnuté aj v pláne obnovy, no vždy sa dá urobiť viac. Premiér tiež podotkol, že za posledné desaťročia sa neustále zdôrazňovala dôležitosť školstva a vzdelávania, ale do implementácie sa to nepremietlo.

Bútora uviedol, že prioritami rezortu budú najmä zmena formy a obsahu vzdelávania, ale aj starostlivosť o segregované komunity a deti z prostredia generačnej chudoby. Opatrenia proti odchodu mladých ľudí do zahraničia by však podľa ministra školstva mohli byť premiérskou témou.

Odchod mladých ľudí

Ódor zároveň súhlasil, že v postojoch sa s premiérom zhodujú, o konkrétnejších riešeniach zatiaľ nerokovali. V odpovedi na otázku médií, či plánuje personálne zmeny v príspevkových organizáciách svojho rezortu uviedol, že chce klásť dôraz na kontinuitu.

Vicepremiérka zodpovedná za Plán obnovy a využívanie eurofondov Lívia Vašáková sa vyjadrila, že rezort školstva má veľmi ambicióznu agendu týkajúce reforiem spojených s plánu obnovy. Zdôraznila, že je dobré, že bola schválená novela školského zákona a podčiarkla i dôležitosť kurikulárnej reformy.