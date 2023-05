Za rektora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) bol zvolený Peter Mésároš. Funkcie by sa mal ujať v polovici augusta a jeho funkčné obdobie by malo trvať do augusta 2027.

Zvolený bol jednohlasne, v tajnom hlasovaní volebného zhromaždenia zloženého z členstva Akademického senátu a Správnej rady TUKE. Univerzita o tom informuje na svojej webstránke.