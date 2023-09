SaS chce, aby bola na učebnice vyčlenená suma v podobe percent z HDP. Gröhling má ešte odvážnejší nápad (video)

Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje, aby bola na školské učebnice vždy vyčlenená a zákonom garantovaná suma v podobe percent z hrubého domáceho produktu (HDP). Na tlačovej besede to uviedol bývalý minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling. Podľa Gröhlinga by to mohlo byť 0,03 percenta HDP.

„A táto suma by bola aj garantovaná v zákone, či už na nejaké prechodné obdobie, aby sa nasýtil trh s učebnicami, aby sme školám garantovali to, že budú mať finančné prostriedky,“ povedal bývalý šéf rezortu školstva.

Príspevok na učebnice

Dodal, že liberáli navrhujú i úpravu normatívu na žiaka o tento príspevok na učebnice tak, aby školy mali stabilitu a financie od začiatku roka. Príspevok na učebnice by vďaka takejto zmene v budúcnosti bol fixná garantovaná suma a nebol by predmetom politických dohadovaní.

Liberáli sú za to, aby sa zrýchlil aj proces posudzovania učebníc. Gröhling tvrdí, že by bolo vhodné, aby sa zaviedla nová metodika posudzovania učebníc.

Rodičia čelia plateniu desiatok eur

„Ja dokonca by som bol taký odvážny, že by sme išli do toho, aby organizácia pod ministerstvom školstva NIVaM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pozn. SITA) už nemala to právo v rámci schvaľovania, ale v rámci ostatných procesov, ktoré sú nastavené cez odborných garantov, ktorí by dali odporúčaciu doložku, už by táto odporúčacia doložka reálne aj platila,“ povedal Gröhling.

Bývalý minister školstva upozornil, že hneď v úvode školského roka čelia rodičia plateniu desiatok eur za učebnice. Pripomenul, že v roku 2020 umožnili školám slobodne si vyberať učebnice zo zoznamu schváleného ministerstvom školstva, a následne im na ne zaslali prostriedky. Situácia sa podľa neho zmenila po jeho odchode z postu ministra školstva, a objem prostriedkov na učebnica sa výrazne znížil.