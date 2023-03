Kresťanskí politici rušia hodinu náboženstva na cirkevných školách, OĽaNO si podľa Gröhlinga „strelilo do vlastnej nohy“

Cirkevné školy budú musieť zrušiť jednu hodinu náboženstva a nahradiť ju povinnou telesnou výchovou. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii podpredseda strany Sloboda a solidarita (SaS) a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling. Vyplýva to podľa neho z návrhu, ktorý predložila do parlamentu skupina konzervatívne orientovaných poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

SaS s návrhom nesúhlasí

SaS nesúhlasí s ich návrhom, aby od septembra 2023 mali žiaci základných škôl najmenej tri hodiny telesnej výchovy týždenne a stredoškoláci dve.

Gröhling hovorí, že je správne, aby mladí ľudia športovali, ale nie je možné šport takýmto spôsobom pretláčať do škôl. Poukázal na to, že jedna tretina škôl nemá telocvične a zároveň školy budú musieť zrušiť hodinu iného predmetu.

Podľa neho je zaujímavé, že návrh predkladajú poslanci z konzervatívneho krídla OĽaNO, pričom reálnym výsledkom bude, že školy odoberú hodinu náboženstva, aby splnili predpísaný počet telesnej výchovy.

„Strelili si do vlastnej nohy“

„Napríklad v štvrtom ročníku majú školy len jednu disponibilnú hodinu, ktorú využívajú napríklad na matematiku, cudzie jazyky či náboženstvo. Cirkevné školy majú stanovené, že musia vyučovať dve hodiny náboženstva, ale túto jednu hodinu im, bohužiaľ, kresťanskí politici z OĽaNO zoberú,“ povedal Gröhling a dodal, že poslanci si takto „strelili do vlastnej nohy.“