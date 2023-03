Šofranko sa vzdala funkcie členky Rady Fondu na podporu vzdelávania, poďakovala za podporu Matovičovi

Poslankyňa NR SR Mária Šofranko (OĽaNO) sa vzdáva funkcie členky Rady Fondu na podporu vzdelávania (FNPV). Šofranko o tom informovala v tlačovej správe.

Novembrová nominácia

Uviedla, že ministerstvo financií ju v októbri 2022 nominovalo na túto pozíciu, pričom jej členstvo bolo dočasné, a to do júna 2023. Odmena za členstvo bola symbolická, vo výške 70 eur mesačne. Tejto odmeny sa chcela vzdať, legislatíva to však neumožňuje.

„Počas výberového konania na post nového riaditeľa FNPV došlo k zásadným udalostiam, keď som sa snažila chrániť verejný záujem a zabrániť vymenovaniu kandidáta, o ktorom existovali dôvodné pochybnosti, či spĺňa morálne atribúty na zastávanie danej pozície,“ vysvetlila Šofranko s tým, že si za všetkými svojimi rozhodnutiami dodnes stojí.

Prilepená na stoličku

Ako uviedla, pred niekoľkými týždňami jej bolo povereným premiérom a ministrom financií Eduardom Hegerom (Demokrati) oznámené, že sa nestotožňuje s jej nomináciou v rade.

„Považujem za prejav politickej kultúry prevziať zodpovednosť, pokiaľ nemám dôveru poverenej osoby z inštitúcie, ktorá ma nominovala do funkcie. Navyše, nikdy som nebola prilepená na žiadnu stoličku, preto som sa rozhodla k dnešnému dňu vzdať sa pozície členky Rady FNPV,“ vyhlásila poslankyňa a súčasne sa poďakovala za podporu Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a tiež viacerým predstaviteľom akademického prostredia.