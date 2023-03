Horecký by neprikázal povinnú tretiu hodinu telocviku, vidí tri prekážky

Poverený minister školstva Ján Horecký by plošne neprikázal povinnú tretiu hodinu telesnej výchovy, a rozhodne nie z disponibilných hodín. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády. Dodal, že už v súčasnosti má štvrtina škôl tretiu hodinu telesnej výchovy. Argumentuje tým, že je to otázka kapacít, personálneho obsadenia, ale aj chýbajúcich telocviční.

Horecký vychádza zo svojich skúseností z terénu. Dodal, že o téme neraz diskutoval s poslancami parlamentného školského výboru.

V novom kurikule by podľa neho mali byť nástroje na to, aby deti na prvom stupni mali viac hodín pohybu do týždňa, nielen dve či tri, čo považuje poverený šéf rezortu školstva za málo.