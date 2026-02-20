Gymnázium na Ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach prešlo modernizáciou za viac než 6 miliónov eur

Gymnázium na Ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach má za sebou modernizáciu. Investícia vo výške takmer 6,2 milióna eur patrí historicky k najvyšším do školstva v okrese Michalovce. Ako priblížil Košický samosprávny kraj (KSK), škola má viac ako 30 rokov a pre zlý stav elektroinštalácie ju potrápili aj menšie požiare. Modernizáciou prešla budova zvonku aj zvnútra.
Škola bola odovzdaná zhotoviteľovi v roku 2024, avšak pre prepracovávanie projektovej dokumentácie sa práce na obnove začali až začiatkom vlaňajška. KSK modernizáciu hradil z úverových zdrojov tak ako pri väčšine rekonštrukcií škôl, rozpočet bol pre nevyhnutné zmeny v projekte dvakrát navýšený.
Obnova prináša úsporu nákladov
„Keby videl naše gymnázium Ľudovít Štúr, na ktorého ulici sídli, možno by sa do školských lavíc aj sám rád vrátil,“ poznamenal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) a spresnil, že obnova napomôže aj úspore na nákladoch vďaka výmene svietidiel. Už teraz vidia zníženie nákladov o 25 percent. „Dielikom do skladačky bude ešte výstavba multišportového areálu pri škole,“ dodal.
Stredné školy budú odosielať ePrihlášky, rodičia majú na jej podanie čas do polnoci
V triedach na gymnáziu sú nové okná aj dvere, pribudla aj nová zateplená strecha s bleskozvodom. Škola tiež dostala nové tepelné rozvody, radiátory aj zateplenú fasádu, nové vchodové dvere aj niektoré interiérové dvere. V telocvični zas pribudla nová vzduchotechnika, rekonštrukciou prešla aj elektroinštalácia a škola zrealizovala aj vodozádržné opatrenia.
Práce vykonali za plnej prevádzky
V škole tiež boli vykonané opravy spŕch a sociálnych zariadení v telocvični školy, rekonštrukcie sa dočkali aj poškodené šatne. Prebieha aj obnova chemického laboratória a komplexná rekonštrukcia bývalých nájomných priestorov školy. V budúcnosti by z nich mala byť veľká konferenčná multifunkčná miestnosť.
„Všetky práce sme stihli vykonať za plnej prevádzky školy a pomocnú ruku pri oprave telocvične s náhradnými priestormi podala SOŠ Obchodu a služieb v Michalovciach, a tiež hádzanársky klub Iuventa Michalovce. Teší ma, že zatvorená časť školy, akým bolo schodisko v pavilóne A, či nefunkčné okná v dezolátnom stave ostanú už iba v spomienkach,“ uviedla riaditeľka školy Adriana Petrová.