Ficove a Druckerove vízie v oblasti rozvoja školstva vyznievajú nejasne a neriešia kľúčové problémy, tvrdia progresívci

Vízie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Tomáša Druckera (Hlas-SD) v oblasti rozvoja školstva vyznievajú nejasne a neriešia kľúčové problémy, s ktorými školstvo dlhodobo zápasí. Myslí si to manažérka škôl a školských zariadení Ingrid Kosová a odborníčka na vzdelávacie politiky Tina Gažovičová (obe Progresívne Slovensko).

Fico v štvrtok uviedol, že do základných škôl by sa mal vrátiť zdravý rozum a posilňovanie zdravého vlastenectva. Progresívci sú však presvedčení, že školy potrebujú najmä obsah učiva, ktorý by reagoval na potreby 21. storočia a taktiež adekvátne ohodnotených pedagógov.

Prioritou má byť kvalita

„Prioritou novej vlády by malo byť investovanie do zdostupnenia kvalitného vzdelávania pre všetky deti a nie do vytvorenia nového ministerstva, na ktoré potrebuje ´upratať´ nominantov a nominantky svojho koaličného partnera. Hlavným problémom vysokých škôl nie je to, či na vysokú školu nastúpi štvorkár, ale to, ako vie štát podporiť ich kvalitu,“ tvrdia členky PS.

Podľa nich by v zdvihnutí latky vysokoškolského štúdia malo Slovensko postupovať po vzore úspešných krajín. Potrebné je taktiež podporovať spoluprácu s medzinárodným univerzitným prostredím.

S čím naopak súhlasia?

„Naopak, súhlasíme s návrhom novej vlády prehodnotiť kvalifikačné predpoklady na niektoré povolania a aj z opozície podporíme, ak vláda predloží rozumný návrh znižovania formálnych kvalifikačných predpokladov vo verejnej a štátnej správe,“ uviedli Kosová a Gažovičová. V PS zároveň veria, že minister Drucker bude pokračovať v rozrobených reformách.