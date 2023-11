Fico má za sebou prvú návštevu na ministerstve školstva. Treba sa vrátiť k zdravému rozumu, tvrdí (video)

Školstvo na Slovensku vyžaduje predovšetkým zdravý rozum. Pri príležitosti svojej formálnej návštevy na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR to skonštatoval predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Doplnil, že prvou operatívnou vecou, ktorú riešil s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), bol presun kompetencií z rezortu školstva, keďže na základe koaličnej dohody by k 1. januáru 2024 malo vzniknúť nové ministerstvo pre šport a cestovný ruch.

Vzhľadom na to bude podľa premiéra potrebné vyvinúť veľké úsilie na novelizáciu kompetenčného zákona, aby ju mohli čo najskôr predložiť do Národnej rady (NR) SR a schváliť ju. Fico uviedol, že nepôjde len o tento presun kompetencií.

Treba využiť všetky možnosti

„Pri viacerých stretnutiach som zdôraznil, že sme narazili na veľkú mieru dvojkoľajnosti alebo trojkoľajnosti pri riadení niektorých procesov, a to je neefektívne, neúčelné a ja chcem, aby sme na Úrade vlády robili iba servis pre samotnú vládu, ostatné ministerstvá nech si preberú všetky potrebné veci,“ vyjadril sa predseda vlády.

Školstvo podľa Fica bolo vždy sledovaným rezortom. Na ministra Druckera apeloval, aby využil všetky možnosti, ktoré poskytuje plán obnovy i eurofondy.

Ohľad na tradície

Fico doplnil, že s Druckerom a jeho tímom sa dotkli i časti programového vyhlásenia vlády, ktorá sa týka školstva. Konštatoval, že v základných veciach medzi nimi panuje zhoda.

„Sú určité priority, ktoré pomenúvame veľmi jednoducho. Pri základných školách hovoríme o návrate k zdravému rozumu. Myslím, že si rozumieme, o čom všetci hovoríme,“ uviedol. Dodal, že by uvítal, ak by slovenské školstvo väčšmi zohľadňovalo to, že Slovensko má nejaké tradície a štátne sviatky.

„Je zlé, ak máme jeden z najväčších počtov štátnych sviatkov v Európskej únii, ale vnímame ich iba ako dni voľna, ale nevnímame ich práve na posilňovanie nejakého zdravého vlastenectva, sebavedomia,“ povedal Fico. V tomto smere by podľa neho školstvo mohlo zohrať významnú rolu.

Komunikácia s trhom práce

V prípade stredných škôl sa so šéfom rezortu školstva premiér zhodol na potrebe ďalšej komunikácie s predstaviteľmi trhu práce.

„Je to prispôsobovanie tej ponuky, ktorú vieme dať zo stredného školstva potom našim firmám, zamestnávateľom. Stále vieme, že sú tam veľké disproporcie, ktoré nie sme schopní ani po dlhých rokoch odstrániť, ale možno že ak odložíme taký ‛záves hanby‚ alebo teda ak odložíme nejakú mieru, že sa nebudeme obávať prijímať rozhodnutia, ktoré sú razantnejšie, tak sa môžeme posunúť ďalej,“ povedal Fico.

Nutné vysokoškolské vzdelanie

Dodal, že Druckerom otvorene diskutovali o vysokých školách. Skonštatoval, že sme sa dostali do stavu, v ktorom ľudia na vysokých školách neštudujú preto, aby následne v živote robili to, čo vyštudovali, ale preto, aby mali papier.

„A s tým papierom sa potom uchádzajú o zamestnanie, ktoré je často podmienené práve kvalifikačným predpokladom, že musí mať vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa,“ poznamenal predseda vlády. Dodal, že Drucker naznačil cestu, ktorá je i navrhnutá medzi podkladmi pre programové vyhlásenie vlády, a to, aby sa pozreli na kvalifikačné predpoklady a tam, kde je dostačujúce kvalitné stredoškolské vzdelanie, by nebolo nevyhnutné mať bakalára alebo magistra.

Posvieti sa aj na príjimačky

Premiér Fico podotkol, že je potrebné pozrieť sa i na spôsob prijímania študentov na vysoké školy.

„Ja si nemyslím, že vysoké školy sú určené pre štvorkárov. Ja si nemyslím, že na vysoké školy má mať človek právo sa dostať len preto, že ide, a tam nie sú žiadne prijímačky a potom je na vysokej škole,“ vraví Fico.

Fico predpokladá, že minister bude mať v prípade vysokých škôl záujem väčšmi podporiť vedu a výskum, no dodal, že od neho bude žiadať, aby sa racionálne pozrel na to, či je potrebné mať toľko rôznych špecializácií. Podľa predsedu vlády ide o stovky a tisíce študentov, ktorí študujú len pre diplom, a potom budú robiť niečo úplne iné, ale „ten papier potrebujú, aby sa mohli stať nejakým úradníkom“, či už v štátnej správe, alebo v samospráve.