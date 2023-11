Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo realizuje dotazníkový prieskum, zisťuje skúsenosti doktorandov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) realizuje dotazníkový prieskum, v ktorom sa pýta na názory študentov doktorandského štúdia.

Názory doktorandov

Cieľom dotazníka je zistiť názory doktorandov a aká je ich reálna skúsenosť s kvalitou štúdia. Časť dotazníka je venovaná participácii študentov, a to napríklad na výbere témy záverečnej práce, školiteľa či metód výskumu.

Agentúra sa dopytuje aj na flexibilitu štúdia a možnosť výberu predmetov študentmi. Ako SAAVS doplnila, ide o doplnkové preverovanie stavu k prebiehajúcim akreditáciám a študenti môžu dotazník vyplniť do 7. novembra.

Skúsenosti so školiteľmi

„Ťažiskom prebiehajúcich akreditácií je zabezpečovanie kvality vzdelávania. V súlade s Európskymi štandardmi sa zameriava nielen na dosahovanú kvalifikáciu absolventov, ale aj na skúsenosti študentov s priebehom vzdelávania,“ vysvetlil predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

Otázky sa týkajú aj všeobecných skúseností so školiteľmi, so školským vybavením, a tiež s dostupnosťou literatúry a licencií. Doktorandi odpovedajú i na to, či sú spokojní s možnosťami publikovania a prezentovania výsledkov svojich prác.

Námety na zlepšenie

Dotazník má aj okruh otázok, ktorý smeruje k vedeckému výskumu, úspešnosti v získavaní grantov či medzinárodnej spolupráci školiacich pracovísk a nevynechal ani sociálne a ekonomické aspekty štúdia. Doktorandi majú možnosť vyjadriť sa aj k zahraničným pobytom a štipendiám, a môžu vyjadrovať námety na zlepšenie.

Agentúra preto vyzýva všetkých doktorandov, aby v rámci aktuálnych možností prispeli k zlepšovaniu vzdelávania na slovenských vysokých školách prostredníctvom dotazníka. Zapojiť sa do prieskumu môžu všetci doktorandi študujúci na slovenských vysokých školách a ich čerství absolventi.