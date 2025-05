Kaliňák: Je nenormálne aby politické strany na sociálnych sieťach zháňali ľudí na kandidátku - ROZHOVOR

Prichystaný je návrh zmeny volebného systému, podľa ktorého by sa do parlamentu volilo vo viacerých volebných obvodoch. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák v rozhovore pre agentúru SITA.

„Februárový prieskum agentúry AKO nám dal za pravdu, že až 67 percent ľudí na Slovensku chce voliť poslancov parlamentu v regiónoch,“ povedal Kaliňák a pripomenul, že jeden volebný obvod zaviedol Vladimír Mečiar. „Parlamentné voľby boli v septembri 1998 a do septembra na námestí celá opozícia nariekala, že takto nebude, Mečiarov dar vrátime. Mečiarov dar zachutil všetkým. A tu je výsledok,“ skonštatoval Kaliňák.

Dve alternatívy

Podľa Kaliňáka existujú dve alternatívy. Jedna hovorí, že sa Slovensko rozdelí na toľko volebných obvodov, koľko je krajov, aby každý kraj mal garantovaný počet mandátov a zastúpenie v parlamente.

„Druhá možnosť je, aby sa polovica parlamentu volila ako doteraz, v jednomandátovom obvode, ale druhá v krajoch, ale nešlo by o zavedenie väčšinového systému, ale v oboch prípadoch by sa zachoval súčasný pomerný,“ doplnil.

Kaliňák hovorí, že musíme zachovať pomerný systém, lebo my potrebujeme politické strany. „My nemôžeme vymeniť voličov, ale vylepšiť strany a tie vylepšíme tým, že budú mať konečne reálne štruktúry, že budú viac napojené na regióny, ako na sociálne siete. A to sa dá urobiť tlakom na zvýšenie konkurencie,“ uviedol.

Čo je nenormálne?

Na otázku či by väčšinový systém neprispel k lepšej spätosti poslanca s voličom konštatoval, že spätosť s regiónom bude mať každý, kto sa z regiónu prekrúžkuje na kandidátke politickej strany.

„Ak politická strana chce vo voľbách prežiť, tak tam mu musí dať skutočných lídrov, ktorí na seba naviažu krúžky svojou dôveryhodnosťou, svojim životopisom alebo prácou, ktorú v regiónoch majú. To znamená, že my zachováme systém strán, ale vytvoríme tlak na to, aby strany boli lepšie, aby mali štruktúry, aby išli za dobrým právnikom alebo lekárom a ho poprosili, aby bol súčasťou ich kandidátky, lebo jeho nápady môžu byť hnací motor pre volebný program,“ dodal Kaliňák.

To je podľa neho ten najväčší tlak na strany. „Je nenormálne, že máme politické strany, ktoré na sociálnych sieťach zháňajú ľudí na kandidátku do parlamentu. Je nenormálne, že máme politické strany, ktoré neplnia spoločenské funkcie, pretože ak sú významné výročia oslobodenia obce alebo dní mesta, tie strany tam ani neprídu, lebo tam v regióne nikoho nemajú. Politický systém skorodoval, lebo je závislý od lídra, na vplyvnú kandidátku,“ konštatoval štátny tajomník.

Pripomenul, že v každom kraji musí mať reprezentatívnosť. „Toto nie sú regionálne voľby, ale voľby do Národnej rady SR a musia zagarantovať, že strana je etablovaná v každom regióne a región vieme určiť hranicami samosprávnych krajov,“ uviedol a dodal, že ak by nemala v každom kraji reprezentatívnosť, tak to nie je štandardná politická strana. „To je regionálny exkluzívny klub, pretože to sa stávalo v minulosti. Sedemdesiatšesť je kvóta na to, aby niekto mohol vládnuť. Mali sme po niektorých voľbách zastúpenie 75 poslancov za Bratislavský kraj, ktorý je šiesty najväčší z ôsmych krajov,“ uzavrel Michal Kaliňák.

