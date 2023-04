Deti si už môžu nájsť všetko na internete, sexuálnu výchovu v školách podľa Gröhlinga nemožno tabuizovať

Sexuálnu výchovu na školách podľa podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga nemožno tabuizovať. Povedal to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Deti na internete

„Žijeme takú dobu, že keď nebudeme zodpovedne cez učiteľa, prípadne zodpovedného človeka, predávať tieto informácie dieťaťu, priamoúmerné jeho veku a jeho vnímaniu, tak si to deti môžu nájsť na internete, cez svoje telefóny, môžu si to nájsť kdekoľvek, dozvedia sa to od kamaráta a tam môže byť ten najväčší problém,“ vraví exminister školstva.

V iných štátoch, kde bola povinne zavedená sexuálna výchova, sú podľa Gröhlinga dobré výsledky. Vníma, že vďaka tomu vykazujú v ukazovateľoch, ako sú napríklad príprava na rodičovstvo, lepšie výsledky než na Slovensku.

Dodal, že rodičia, ktorí proti sexuálnej výchove protestujú, by sa mali v prvom rade pozhovárať so svojimi deťmi, aby pochopili, že je potrebné, aby o tom deti diskutovali aj s odborníkmi.

Reforma obsahu vzdelávania

Gröhling pripomenul, že očakávame reformu obsahu vzdelávania, ktorej sa podľa neho nik nevenuje. „Tá doba ide veľmi dopredu, mladí ľudia sa vzdelávajú, sú omnoho dravejší, a tak treba aj prispôsobovať učivo,“ vraví.

Novela by podľa neho mala umožniť pedagógom individuálnejší prístup k žiakom pri vzdelávaní. Neočakáva však, že by viedla k veľkým regionálnym rozdielom medzi žiakmi, keďže je zadefinované, aké vedomosti by mal žiak mať na konci určitého ročníka.

Záležitosť je podľa neho ošetrená v zákone. Bývalého šéfa rezortu školstva mrzí, že sa zasahuje do novely zákona, vzhľadom na to, že od septembra by prvé školy mali začať učiť po novom.