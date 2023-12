Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie budú po novom financované zo štátneho rozpočtu

Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie už nebudú financované samosprávami. Ich financovanie prejde na štátny rozpočet. Vyplýva to z vládnej novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Dosiaľ dostávali tieto zariadenia prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí či samosprávnych krajov, a to na základe počtu detí, ktorým boli v predošlom roku v danom zariadení poskytnuté služby poradenstva a prevencie. Účinnosť tejto zmeny nadobudne platnosť dňom vyhlásenia. Novelu do parlamentu predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Rovnaký model bez ohľadu na zriaďovateľa

„Podľa návrhu sa neštátne zariadenia majú financovať zo štátneho rozpočtu nielen na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť, ale aj na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok,“ uvádza sa v materiáli. Navrhovaná zmena by mala zaistiť rovnaký model financovania pre všetky zariadenia poradenstva a prevencie, a to bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.

Súčasť Plánu obnovy

„Schválený zákon má byť prílohou k 4. žiadosti o platbu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa má podávať 15. decembra 2023. Ak by zákon nebol schválený včas, je ohrozená 4. žiadosť o platbu, a teda štátu hrozia značné hospodárske škody,“ uvádza sa v materiáli.

Ide o druhý krok napĺňania cieľa Reformy systému poradenstva a prevencie a zabezpečenia systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. V prvom kroku sa komplexne menil systém a zariadenia poradenstva a prevencie sa transformovali.