Ako sa zmenili počty a štruktúra vysokoškolákov za 35 rokov? Aj štatistici si pripomenuli 17. november

Vysokoškolských študentov na slovenských vysokých školách v ostatných rokoch mierne pribúda, najmä však zahraničných. Vyplýva to z údajov, ktoré pri príležitosti 17. novembra ako Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ide o dáta o počtoch a štruktúre vysokoškolského študentstva a ich zmenách za posledných 35 rokov.
Ako uvádza ŠÚ SR, na slovenských vysokých školách vlani študovalo v dennej forme štúdia bezmála 112-tisíc študentov. Bol to najvyšší počet od roku 2016. Každý piaty študent bol zo zahraničia.
Zahraničných študentov pribúda
„Z dlhodobého hľadiska po roku 1989 počet denných študentov pomerne dlhé obdobie – takmer 20 rokov – každoročne stúpal (s výnimkou rokov 1991 a 2003). Najvyšší počet vysokoškolákov bol v roku 2009, keď ich počet prelomil hranicu 144-tisíc študentov. Následne od roku 2010 do roku 2018 počty „denných študentov“ klesali na minimálnych 105-tisíc v rokoch 2018 a 2019,“ uviedol ŠÚ SR. Doplnil, že za posledných šesť rokov na Slovensku s miernymi výkyvmi počet vysokoškolákov stúpa.
Univerzita Komenského chce posilniť svoju inštitucionálnu odolnosť, vydala novú smernicu rektora
Za ostatných 15 rokov sa ale výraznejšie zmenil pomer medzi slovenskými a zahraničnými študentmi na slovenských vysokých školách. Tesne po 1989 podiel zahraničných študentov dosahoval 3 percentá, následne kolísal. Ako uvádza štatistický úrad, výrazný nárast počtu a podielu vysokoškolákov zo zahraničia nastal za posledných šesť rokov. Z 11-tisíc v roku 2019 sa ich počet vyšplhal na 22-tisíc v roku 2022 a podiel medzi týmito rokmi stúpol z 11 percent v roku 2019 na 20 percent v roku 2024.
„Tento trend úbytku celkového počtu a zvyšovania podielu študentov zo zahraničia spôsobil, že vysokoškolákov zo Slovenska posledných 15 rokov ubúda (okrem pandemického roku 2020). V roku 2024 študovalo už len necelých 90-tisíc študentov so slovenskou štátnou príslušnosťou, teda o 51-tisíc menej ako v rekordnom roku 2009. Z hľadiska dynamiky medziročného vývoja boli najmasívnejšie poklesy v rokoch 2014 až 2017, v tomto období ubudlo viac než 29-tisíc domácich študentov,“ uvádza ŠÚ SR.
Boom diaľkarov bol v roku 2007
Denné štúdium v minulom roku absolvovalo vyše 29-tisíc študentov, historický rekord v počte absolventov bol na Slovensku zaznamenaný v roku 2010, išlo o takmer 44-tisíc absolventov. „Potom ich počet medziročne klesal, od roku 2018 spravidla dynamickejšie než celkový počet študentov denného štúdia,“ doplnil štatistický úrad s tým, že výnimkou boli iba roky 2024 a 2021. Vtedy počet absolventov medziročne vzrástol.
„Súčasne v roku 2024 popri zamestnaní študovalo na vysokých školách takmer 25-tisíc mužov a žien. Bol to približne rovnaký počet „diaľkarov“ ako v roku 1998,“ doplnil ŠÚ SR. Historický rekord v počte diaľkových študentov zaznamenalo Slovensko v novodobých dejinách v roku 2007, bolo ich viac ako 78-tisíc.
Slovenská komora učiteľov stojí za študentstvom v Poprade, ktoré sa rozhodlo slobodne postaviť za demokratické hodnoty
V súčasnosti si vysokoškoláci môžu vyberať z 33 vysokých škôl, je to dvaapolkrát viac ako v roku 1989. Tri z týchto vysokých škôl sú štátne, desať je verejných a 20 súkromných.
„Deň 17. november sa viaže k rôznym historickým míľnikom. Vďaka aktivitám študentov, ktoré sa začali 17. novembra 1989, došlo k zmene politického systému v Československu (spoločný štát predchodca SR a ČR) a začali sa novodobé demokratické dejiny. Preto si tento deň pripomíname ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Pôvodne sa 17. november viazal na tragické udalosti v Prahe v roku 1939, keď nacistická moc v niekdajšom Protektoráte Čechy a Morava na začiatku 2. svetovej vojny veľmi tvrdo zasiahla voči českým vysokoškolákom – zatvorila vysoké školy, uväznila 1 200 študentov a popravila deviatich študentov. Tento deň bol preto vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva,“ pripomenul ŠÚ SR historický kontext tohto sviatku.