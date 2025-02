Všetky problémy v koalícii sa začali Dankovou požiadavkou, tvrdí Gašpar – VIDEO

Pred dosiahnutím dohody v rámci vládnej koalície sa uskutočnili rokovania troch predsedov koaličných strán – Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka, ako aj so siedmimi poslancami, ktorí sa vyčlenili z pôvodných klubov Hlasu-SD a Slovenskej národnej strany. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Už začiatok vnímal ako problémový

„Každý povedal nejakú svoju predstavu, tá predstava je dnes už aj na papieri, lebo musí to mať vyjadrenie v nejakej deklarácii, ktorú, zrejme, podpíšu aj tí siedmi poslanci. Ten podiel na vládnutí by nejaký mal byť umožnený za to, že budú podporovať vládu ako celok a budú jej súčasťou,“ uviedol Gašpar.

Ako priznal, už začiatok pôsobenia a vládnutia zo 79 poslancami v NR SR vnímal ako problémové a vôbec nie komfortné. Mohol niekto ochorieť alebo niektoré konkrétne zákony môžu v tej 79-ke vyvolať nesúhlas a zrazu neviete ani tú 76-ku zaručiť.

Gašpar by podľa vlastných slov klamal, keby aj napriek podpisom, ktoré by sa doručili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, povedal, že nemôže nastať problém do budúcnosti.

„Môže nastať situácia, že niekde sa nám vytvorí opäť nejaká skupinka, ktorá príde s nejakými svojimi požiadavkami. Chcem však veriť, že nie, ale vylúčiť to neviem. Takže chápem, že prezident chce možno podpisy všetkých poslancov, ktorí majú tvoriť väčšinu,“ uviedol Gašpar.

Premiér nemal zakročiť skôr

Osobne sa domnieval, že problémy budú vyriešené niekde pred Vianocami. „To som sa tak nádejal, už vtedy bola snaha. Tým, že sme sa posunuli v čase, tak som veľmi rád, že predseda vlády Fico dal nejaký prvý termín, ktorý chcel, aby tí koaliční partneri vnímali, že toto ďalej nie je únosné,“ povedal k ultimátu premiéra Fica, ktoré vypršalo v pondelok 17. februára, doriešiť krízu v koalícii a zabezpečiť väčšinu v parlamente.

Na otázku, či premiér Fico nemal zakročiť skôr, uviedol, že nie. „Ja môžem toľko zo zákulisia koaličných rád povedať, že všetci stále ubezpečovali, a teraz hovorím o predstaviteľoch Hlasu-SD aj Slovenskej národnej strany, že oni to vyriešia. Takže ak vám niekto hovorí, že to vie vyriešiť, tak nemáte dôvod mu do toho vstupovať. Ale, samozrejme, s pribúdajúcim časom, keď tie riešenia neprichádzali na stôl, tak už musel do toho predseda vlády vstúpiť. Bolo by určite pre všetkých lepšie, keby to vedeli vyriešiť oni, pretože by tým preukazovali, že vedia sa tiež v tých politických stranách s tým vysporiadať, vedia veci nastaviť, keď chcú vládnuť,“ povedal Gašpar.

Všetko sa začalo Dankom

Mrzí ho, že napriek sľubom o pokojnom vládnutí nastali problémy. „Ľudia potrebujú pre svoj život, ktorý aj tak nie je jednoduchý v dnešných podmienkach, mať pokoj, a nie ešte počúvať nejaké zbytočné hádky v médiách, ktoré sa často hyperbolizujú a dávajú sa do rámca, ktorý má skôr ľudí znervózňovať než upokojovať. Ale dôvodom sme my, ja to nespochybňujem,“ dodal podpredseda NR SR.

Podľa Gašpara sa celá situácia začala momentom, keď predseda SNS Andrej Danko začal požadovať funkciu predsedu parlamentu po zvolení Petra Pellegrino za prezidenta.

„Ja neviem, či bolo predvídateľné pri tvorbe tejto vlády a v rámci tvorby koaličnej zmluvy počítať s tým, že nastane zmena politických pomerov po voľbe prezidenta, lebo sa predseda hlasu pán Pellegrini stane prezidentom. A či bolo možné zakomponovať túto nejakú okolnosť ešte do vznikajúcej koaličnej zmluvy. Pán Danko to ako dlhoročný politik využil a pokúsil sa tie pomery trochu upraviť. Argumentoval tým, že pána Pellegriniho predsa zvolila celá koalícia. Čiže pokúšal sa nejak z toho trošku asi vytĺcť politický kapitál, keď to poviem takto,“ povedal Gašpar. Myslí si, že líder SNS podhodnotil, čo to môže všetko vyvolať.