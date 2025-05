Získať bývanie je čoraz ťažšie, ceny bytov vystrelili na historické maximum. Analytik priblížil ich ďalší vývoj

V prvom štvrťroku 2025 vzrástli ceny bývania o štyri percentá oproti predchádzajúcemu štvrťroku. K najvýraznejšiemu zdražovaniu prišlo medzi decembrom a januárom a týkalo sa predovšetkým starších bytov. Vyplýva to z aktuálnej správy analytika Národnej banky Slovenska Romana Vrbovského. Podľa neho sa ceny bytov už nachádzajú na vyššej úrovni ako v roku 2022.

„Regionálnemu pohľadu dominuje rast cien v Bratislave a Košiciach. V Nitrianskom a Žilinskom kraji evidujeme mierny pokles,“ konštatuje. Ako dodáva, medziročný rast ponukových cien sa vyšplhal na 11,4 percenta, čo je podľa neho čiastočne dané aj tým, že v prvom štvrťroku 2024 ešte ceny klesali. Priemerná cena nehnuteľností na bývanie vzrástla o 104 eur za meter štvorcový, čo jej umožnilo dosiahnuť úroveň 2700 eur. Hlavný podiel na cenovom raste v úvode roka pripadol na Bratislavský kraj.

Byty dosiahli historické maximum cien

„Priemerná cena bytov sa na začiatku roka 2025 dostala na doterajšie historické maximum 3041 eur za meter štvorcový,“ priblížil Vrbovský s tým, že oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla o 5 percent (13,1 % medziročne). V jednotkovom vyjadrení ide o nárast o 145 eur za meter štvorcový. „Najvýraznejšie rástli ceny dvojizbových bytov, zatiaľ čo päťizbové byty zaznamenali miernu korekciu,“ doplnil.

Priemerná cena domov sa zvýšila o 53 eur za meter štvorcový, čo zodpovedá nárastu o 2,7 percenta medzi štvrťrokmi. Ceny domov tak rovnako ako byty zrýchlili svoj rast a dosiahli úroveň 2031 eur za meter štvorcový. „Ponuka nehnuteľností na bývanie sa počas prvých troch mesiacov roka 2025 zvýšila o 7 percent, pričom ide o prvý nárast objemu inzerátov po troch štvrťrokoch poklesu,“ uviedol analytik s tým, že do ponuky vo výraznejšej miere pribúdali rodinné domy a ich podiel je tak najvyšší za posledné roky.

Rozdiel medzi novostavbami a staršími bytmi sa znížil

Percentuálny rozdiel medzi cenami novostavieb a starších nehnuteľností sa v prvom štvrťroku prekvapivo zmenšil. „So začiatkom roka 2025 bol spojený rast inflačných očakávaní – či už na strane spotrebiteľov alebo aj firiem v sektore stavebníctva. Z dôvodu zvyšovania DPH sme preto očakávali predovšetkým efekt do cien novostavieb, dáta však ukazujú iný vývoj,“ poznamenal Vrbovský s tým, že ceny nových bytov v databáze vzrástli o 3,4 percenta, zatiaľ čo staršie byty zdraželi až o 6 percent.

Najvýraznejší cenový rast evidujú opäť v Košickom kraji (5,7 %) a v Bratislavskom kraji len o niečo nižší (5,1 %). „Rast cien potiahli predovšetkým byty v samotnej Bratislave a Košiciach. V Bratislave sa na cenovom náraste podieľali vo výraznejšej miere skôr staršie byty,“ konštatuje analytik. Ako dodáva, zdražovanie bytov neobišlo ani ďalšie mestá v týchto krajoch, či už Senec, Pezinok alebo Rožňavu, Gelnicu a Spišskú Novú Ves.

V dvoch krajoch ceny dokonca klesli

Na rozdiel od vývoja na konci predchádzajúceho roka však v prvom štvrťroku ceny v dvoch krajoch aj klesali, a to v Nitrianskom a Žilinskom – o jedno percento. V Banskobystrickom kraji podľa Vrbovského ceny nehnuteľností stagnovali.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček sa domnieva, že v druhej polovici roka by rast cien mal naďalej pokračovať, aj keď tempo sa zmierni. „Prospievať ďalšiemu rastu bude aj postupný pokles úrokových sadzieb na hypotékach, ktoré sa vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb ECB, budú postupne približovať k trom percentám, to by však mohlo byť zároveň aj dno v tomto roku,“ skonštatoval.

Na strane ponuky veľké zmeny neočakáva, hoci pri existujúcich nehnuteľnostiach môže posledný prudší rast cien vyvolať ďalší nárast počtu predajných inzerátov. „Klesajúci vplyv na ceny však nebude veľký a predajcovia budú skôr vyčkávať, ako znižovať ceny,“ doplnil Boháček.