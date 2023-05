Zhotoviteľom s nepredvídateľným rastom cien pomôžu podľa Doležala dva metodické pokyny

Odchádzajúci dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) očakáva, že pripravené dva zásadné metodické pokyny pomôžu zhotoviteľom vysporiadať sa s nepredvídateľným rastom cien stavebných materiálov.

Valorizačná doložka na kompenzáciu

Jeden z nich rieši spätne aj zmluvné záväzky, ktoré nemali alebo mali čiastočnú valorizáciu. Druhý pokyn je zameraný na budúce stavebné zákazky, aby mali aj valorizačnú doložku na kompenzáciu aj významných výkyvov v raste cien stavebných materiálov.

„Chceme dať zhotoviteľom, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, možnosť dodatkovať stavby o skutočne objektívne sumy. Nie je to jednoduché, proces bude komplikovaný. Museli sme to spraviť tak, aby to bolo férové, auditovateľné a hlavne v súlade so zákonom,“ informoval vo štvrtok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva Doležal.

Končiaci minister pripomenul, že oba metodické pokyny pripravili spolu s Úradom pre verejné obstarávanie, Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a s analytikmi na ministerstve dopravy.

Cieľ je aby sektor nekolísal

Podľa Doležala s ÚHP nie sú v konflikte. „Som presvedčený, že vedenie ministerstva dopravy ukázalo, že sa dá spolupracovať s ÚHP. Nie vždy sme našli spolu super zhodu, podstatné je, že vo veľkých stavbách, štúdiách a názoroch sme sa zhodli. Výsledkom je, že sme dokázali spolu ešte v roku 2020 pripraviť zásadné dokumenty – harmonogram výstavby cestnej aj železničnej infraštruktúry,“ pripomenul minister.

Cieľom by podľa neho malo byť to, aby stavebný sektor nekolísal, aby sa dali predvídať kapacity. Preto vytvorili nielen priorizáciu zásadných stavieb v cestnej a železničnej infraštruktúre, pričom harmonogram je na desať rokov, aby sa dalo predvídať.

„Ak máme niečo rozostavať v rokoch 2027 až 2029, prípravu musíme začínať teraz. Na to je harmonogram a to je ukážka spolupráce s ÚHP,“ dodal Doležal.