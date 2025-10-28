Prečo ľudia (opäť) túžia bývať v betóne?

Betón si prešiel imidžovou premenou. Z materiálu, ktorý sme pred rokmi skrývali pod sadrokartónom a obkladmi, je dnes vec štýlu. Pôsobí čisto a nadčasovo, a keď sa skombinuje s drevom, textíliami a dobrým svetlom, je prekvapivo domácky. Ukážkový príklad prichádza aj z popkultúry. Dlhoročné sídlo režiséra Davida Lyncha v kopcoch nad Los Angeles je dôkazom, že betón nemusí byť striktne strohý.
Lynch vo svojom dome pracoval s jednoduchými líniami, sklenenými plochami a teplými materiálmi a výsledkom je priestor, ktorý pôsobí osobne, nie industriálne. Práve toto dnes ľudia hľadajú, poriadok vo vizuále, praktickosť počas denného užívania a možnosť, aby dom vyzeral dobre aj o desať rokov.
Ako sa menil vzhľad a pocit z betónu
To, čo kedysi volali „brutalizmus“, sa dnes používa jemnejšie. Hranaté tvary a ťažké objemy nahrádzajú oblé rohy, zaoblené prechody a subtílnejšie proporcie. Betón sa nehanbí. Priznáva sa na podlahe, na stenách, ako pracovná doska v kuchyni či obklad v kúpeľni. Dôležité je, s čím ho spárujete, masívne alebo dyhované drevo, vlnené koberce, ľanové závesy, keramika a zeleň mu dodajú teplo a domácu atmosféru. Povrchy sa dajú upraviť na desiatky spôsobov, od čistej, leštenej plochy cez jemnú štruktúru, od debnenia až po pigmentované nátery v tlmených odtieňoch (terrakota, pieskové tóny, tmavšia bridlica).
Hladký betón vytvorí živnú pôdu pre nábytok a umenie, štruktúrovaný zasa zaujme hrou svetla a tieňa počas dňa. K trendu pomáhajú aj technológie. Napríklad 3D tlač otvára tvary, ktoré boli kedysi komplikované a drahé a udržateľné zmesi s recyklovanými vstupmi znižujú ekologickú stopu. V praxi to znamená širší výber vzhľadov bez toho, aby ste sa museli vzdať praktickosti.
Praktické dôvody, pre ktoré betón dáva zmysel
Betón nie je len o vizuále. Je pevný, odolný a dobre tlmí hluk, čo oceníte v bytoch pri rušnej ulici aj v rodinných domoch. Vďaka tepelnej akumulácii pomáha udržiavať stabilnejšiu klímu. V lete sa interiér prehrieva pomalšie, v zime dlhšie drží teplo. Z hľadiska údržby je nenáročný: podlaha z lešteného betónu sa čistí bežným spôsobom, povrchy stačí v intervaloch ošetriť voskom či impregnáciou, aby odolávali špineniu a vlhkosti. V kúpeľni funguje ako bezškárový obklad, ktorý znesie vodu aj časté čistenie. V kuchyni zasa oceníte, že sa nepoškriabe tak rýchlo ako mäkké materiály. Vonku je betón doma na terasách, chodníkoch či pri bazéne, zvládne mráz, dážď aj slnko a pôsobí konzistentne s interiérom, ak chcete prepojený vizuál.
Ako vyvážiť betón v interiéri, aby nepôsobil chladne
Základným pravidlom je pracovať s rovnováhou. Ak máte viac betónu, pridajte teplé prvky, napríklad drevené obklady, nábytok s textilnými poťahmi, mäkké koberce, látkové rolety, teplé svetlo a zeleň. Ak chcete výraz, zvoľte lokálne akcenty, napríklad jednu stenu so štruktúrou debnenia alebo pigmentovaný betón v jemnom odtieni namiesto veľkého farebného zásahu. V menších priestoroch fungujú svetlejšie povrchy a jemnejšia textúra, vo väčších si môžete dovoliť aj tmavší leštený betón či kombináciu s prírodným kameňom.
Práve táto kombinácia praktickosti a jednoduchého, nadčasového vzhľadu je dôvod, prečo sa k betónu mnoho ľudí vracia. Nepodlieha rýchlo trendom, dobre starne a vďaka variabilným úpravám ho viete doladiť do teplejšej aj minimalistickejšej polohy podľa toho, ako sa mení váš život. A ak pochybujete, či môže pôsobiť osobne, spomeňte si na Lynchov dom. Betón nepohltil atmosféru, naopak, poskytol čisté kulisy, na ktorých vynikla. Bez obáv, takto funguje aj v bežných bytoch a domoch, drží tvar, chráni, zjednocuje a dovoľuje, aby vyniklo to, čo je naozaj vaše.