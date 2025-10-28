Prečo ľudia (opäť) túžia bývať v betóne?

Betón si prešiel imidžovou premenou. Z materiálu, ktorý sme pred rokmi skrývali pod sadrokartónom a obkladmi, je dnes vec štýlu. Pôsobí čisto a nadčasovo, a keď sa skombinuje s drevom, textíliami a dobrým svetlom, je prekvapivo domácky. Ukážkový príklad prichádza aj z popkultúry. Dlhoročné sídlo režiséra Davida Lyncha v kopcoch nad Los Angeles je dôkazom, že betón nemusí byť striktne strohý.

Dom režiséra Davida Lyncha v kopcoch nad Los Angeles Neue Focus

Lynch vo svojom dome pracoval s jednoduchými líniami, sklenenými plochami a teplými materiálmi a výsledkom je priestor, ktorý pôsobí osobne, nie industriálne. Práve toto dnes ľudia hľadajú, poriadok vo vizuále, praktickosť počas denného užívania a možnosť, aby dom vyzeral dobre aj o desať rokov.

Ako sa menil vzhľad a pocit z betónu

To, čo kedysi volali „brutalizmus“, sa dnes používa jemnejšie. Hranaté tvary a ťažké objemy nahrádzajú oblé rohy, zaoblené prechody a subtílnejšie proporcie. Betón sa nehanbí. Priznáva sa na podlahe, na stenách, ako pracovná doska v kuchyni či obklad v kúpeľni. Dôležité je, s čím ho spárujete, masívne alebo dyhované drevo, vlnené koberce, ľanové závesy, keramika a zeleň mu dodajú teplo a domácu atmosféru. Povrchy sa dajú upraviť na desiatky spôsobov, od čistej, leštenej plochy cez jemnú štruktúru, od debnenia až po pigmentované nátery v tlmených odtieňoch (terrakota, pieskové tóny, tmavšia bridlica).

Hladký betón vytvorí živnú pôdu pre nábytok a umenie, štruktúrovaný zasa zaujme hrou svetla a tieňa počas dňa. K trendu pomáhajú aj technológie. Napríklad 3D tlač otvára tvary, ktoré boli kedysi komplikované a drahé a udržateľné zmesi s recyklovanými vstupmi znižujú ekologickú stopu. V praxi to znamená širší výber vzhľadov bez toho, aby ste sa museli vzdať praktickosti.

Interior of modern house, metal staircase
Betón sa vo všeobecnosti dobre vyníma na stenách aj podlahe. gettyimages.com

Praktické dôvody, pre ktoré betón dáva zmysel

Betón nie je len o vizuále. Je pevný, odolný a dobre tlmí hluk, čo oceníte v bytoch pri rušnej ulici aj v rodinných domoch. Vďaka tepelnej akumulácii pomáha udržiavať stabilnejšiu klímu. V lete sa interiér prehrieva pomalšie, v zime dlhšie drží teplo. Z hľadiska údržby je nenáročný: podlaha z lešteného betónu sa čistí bežným spôsobom, povrchy stačí v intervaloch ošetriť voskom či impregnáciou, aby odolávali špineniu a vlhkosti. V kúpeľni funguje ako bezškárový obklad, ktorý znesie vodu aj časté čistenie. V kuchyni zasa oceníte, že sa nepoškriabe tak rýchlo ako mäkké materiály. Vonku je betón doma na terasách, chodníkoch či pri bazéne, zvládne mráz, dážď aj slnko a pôsobí konzistentne s interiérom, ak chcete prepojený vizuál.

Modern Tropical Bathroom
Bezškárové betónové obklady v kúpeľniach znesú vodu. gettyimages.com

Ako vyvážiť betón v interiéri, aby nepôsobil chladne

Základným pravidlom je pracovať s rovnováhou. Ak máte viac betónu, pridajte teplé prvky, napríklad drevené obklady, nábytok s textilnými poťahmi, mäkké koberce, látkové rolety, teplé svetlo a zeleň. Ak chcete výraz, zvoľte lokálne akcenty, napríklad jednu stenu so štruktúrou debnenia alebo pigmentovaný betón v jemnom odtieni namiesto veľkého farebného zásahu. V menších priestoroch fungujú svetlejšie povrchy a jemnejšia textúra, vo väčších si môžete dovoliť aj tmavší leštený betón či kombináciu s prírodným kameňom.

Práve táto kombinácia praktickosti a jednoduchého, nadčasového vzhľadu je dôvod, prečo sa k betónu mnoho ľudí vracia. Nepodlieha rýchlo trendom, dobre starne a vďaka variabilným úpravám ho viete doladiť do teplejšej aj minimalistickejšej polohy podľa toho, ako sa mení váš život. A ak pochybujete, či môže pôsobiť osobne, spomeňte si na Lynchov dom. Betón nepohltil atmosféru,  naopak, poskytol čisté kulisy, na ktorých vynikla. Bez obáv, takto funguje aj v bežných bytoch a domoch, drží tvar, chráni, zjednocuje a dovoľuje, aby vyniklo to, čo je naozaj vaše.

Betón v Lynchovom dome je výrazný aj v detailoch. Neue focus
