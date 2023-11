Z hotela Šport v Spišskej Novej Vsi budú nájomné byty, prestavba by mala začať do troch mesiacov

S prácami na rekonštrukcii hotela Šport v Spišskej Novej Vsi a jeho prestavbe na nájomné byty by sa podľa primátora mesta Pavla Bečarika malo začať najneskôr do dvoch až troch mesiacov. Povedal to pre agentúru SITA po tom, ako sa investíciou zaoberalo vo štvrtok mestské zastupiteľstvo.

Požiadajú o navýšenie podpory

Na výstavbu má ísť približne 1,1 milióna eur. Mesto však na tento zámer získalo nižšiu dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR oproti požadovanej. Namiesto takmer 403-tisíc eur to bude necelých 353-tisíc eur. Dôvodom je jedna nesplnená podmienka pri predkladaní žiadosti. Rozdiel vo výške viac ako 50-tisíc eur tak bude musieť samospráva vykryť z vlastných zdrojov.