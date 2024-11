Najlepšími architektonickými dielami sveta sa stali štyri projekty (foto)

Svetový festival architektúry (World Architecture Festival – WAF) každoročne udeľuje ocenenia za najlepšie architektonické diela sveta. Vyhodnotenie aktuálneho ročníka sa konalo minulý týždeň v Singapure a ocenenie získali projekty v štyroch hlavných kategóriách.

Svetová stavba roka 2024

Štátna škola Darlington, Austrália (fjcstudio)

Ocenenie Svetová stavba roka 2024 získala komunitná škola v Austrálii. Jej dizajn je zameraný na spojenie s miestnym prostredím a udržateľnosť, pričom ponúka aj inkluzívne vzdelávanie. Nachádza sa v blízkosti University of Sydney a Darlingtonských terás a nahradila pôvodnú školu so zachovaním jej charakteristických prvkov.

Štátna škola Darlington worldarchitecturefestival.com

Budúci projekt roka 2024

Küçükçekmece Djemevi, Istanbul, Turecko (EAA-Emre Arolat Architecture)

Nová podoba mestského parku v Istanbule získala ocenenie Budúci projekt roka 2024. Plánovaný projekt má vytvoriť rekreačnú oblasť s rôznymi formami využitia pre obyvateľov veľkomesta. Stavba bude sčasti kopírovať terén a jej súčasťou majú byť viaceré nádvoria a námestia prepojené s parkom, ale aj reštaurácia či čitáreň.

Küçükçekmece Djemevi worldarchitecturefestival.com

Svetový interiér roka 2024

Gastroprevádzka Pang Mei, Peking, Čína (Office AIO)

Gastroprevádzka Pang Mei Noodle Bar sa v Pekingu zameriava na podávanie charakteristických Sichuanských jedál. Nový podnik síldi v umelecko-kultúrnej štvrti a stal sa víťazom ocenenia Svetový interiér roka 2024. Prevádzku je možné počas najväčšej návštevnosti odsunutím priečky rozšíriť a prispôsobiť aktuálnej obsadenosti.

Pang Mei, Peking worldarchitecturefestival.com

Krajina roka 2024

Regeneration Of Vitality, Schenzen, Čína (LAY-OUT Planning Consultants Co., Ltd.)

Ocenenie Krajina roka 2024 získala revitalizácia Guanlan Riverside Plaza v Shenzhene, ktorý je typickým príkladom rýchlej urbanizácie. Vybudovalo sa tu množstvo námestí, ktoré nezohľadňovali potreby ľudí. Projekt parkového námestia prináša zelený priestor pre spoločenské aktivity, ale aj ochranu prírody a kultúrneho dedičstva.