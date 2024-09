Tipy na modernizáciu bez náročnej prestavby a chaosu

Zlepšiť pohodlie svojho bývania nemusí nutne znamenať rozsiahle stavebné práce či dlhodobý chaos s majstrami. Dom dokážete zatepliť alebo interiér oživiť aj bez veľkých zásahov.Pri renováciách bez rozsiahleho búrania je kľúčové mať premyslený plán a sústrediť sa na detaily, ktoré prinesú najväčšiu zmenu.

Začíname fasádou

Pokiaľ ide o dom, tepelná izolácia je dnes nevyhnutnosťou. Môžete ňou výrazne znížiť náklady za vykurovanie. Rozumieme, ak sa vám do nej nechce kvôli finančnej náročnosti a najmä kvôli tomu, čo všetko treba vybúrať, vysťahovať, odinštalovať… Existuje však riešenie, pri ktorom sa dá dom alebo strecha zatepliť bez nutnosti búrania, a to za jediný deň. So striekanou polyuretánovou (PUR) izoláciou môžete získať tepelný komfort okamžite. Má neobmedzenú životnosť, nedostanú sa do nej hlodavce, je priedušná, paropriepustná, chráni pred radónom a má nadštandardnú schopnosť pohlcovať zvuk. Navyše nie je náročná na aplikáciu, takže odpadá stres z neporiadku a z následného zdĺhavého upratovania.

Samozrejme, izolovať je možné aj polystyrénom alebo minerálnou vatou, určite to však bude trvať dlhšie, nezaobíde sa to bez stavebného neporiadku a záruka býva zvyčajne kratšia. Pri izolovaní striekanou penou nie je potrebné čokoľvek odstraňovať zo strechy ani z obvodových múrov. Majstri ráno prídu a do večera je hotovo. Navyše ide o ekologické riešenie s nízkou uhlíkovou stopou.

Dizajnové riešenia v interiéri

Veľkú zmenu v interiéri s minimálnymi alebo žiadnymi stavebnými zásahmi docielite napríklad výmenou interiérových dverí. Dizajnové dvere dodajú interiéru exkluzivitu, aká sa dala doteraz dosiahnuť iba nábytkom, doplnkami a solitérmi. Trendom sú interiérové dvere, ktoré do priestoru dokonale opticky zapadajú. Nie však kvôli svojej všednosti a nenápadnosti, ale kvôli dokonalému prevedeniu, ktoré pomáha z interiéru vytvoriť kompaktný dizajnový celok.

„Akékoľvek interiérové dvere, či už posuvné alebo klasické, dokážu dobrí výrobcovia prispôsobiť potrebám zákazníkov alebo interiérových dizajnérov. Nie je problém urobiť otváranie naľavo či napravo, smerom von alebo dnu, prispôsobiť výšku aj šírku dverí. A u nás dokonca vieme dizajn dverí urobiť na každej strane z iného materiálu a v inej farbe,“ povedal Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.

Investujte do vychytávok

Ladenie dverí s podlahou je prežitok. Dôležité je, aby interiér dopĺňali, a to ako po stránke jeho využívania, tak po stránke estetickej.

Dizajnovou vychytávkou sú napríklad dvere až po strop. Vynikajúco dotvárajú priestor, zároveň je ich používanie praktické, pretože sú ľahké. Vysoké dvere pritom vyniknú nielen vo veľkorysých, ale aj v menších priestoroch.

Zmenu z celového dojmu interiéru vám prinesú dvere so zárubňou, ktorá je úplne alebo čiastočne ponorená v stene. Vôbec ju nevidno a vďaka tomu môžu byť dvere buď prvkom v stene, ktorý opticky vystupuje do popredia, alebo, naopak, môžu byť v podstate neviditeľné.

„Nové technológie, materiály, ale aj niekoľko patentov umožňujú prémiovým výrobcom vyrábať dvere s najrôznejšou povrchovou úpravou. Preto sa dajú nájsť dvere laminátové, ale aj dvere, ktoré imitujú betón, drevo, kožu, kov, kameň alebo akýkoľvek iný materiál. Dokonca môžu byť z každej strany materiálovo iné, čo dáva interiérovým dizajnérom nové možnosti pri navrhovaní zariadenia a celkového vzhľadu interiéru,“ pokračuje T. Barbořík.

Presvetlite miestnosti

Do kúpeľne, predsiene a miestností, ktorým pristane viac svetla, môžete využiť dvere z grafoskla. „Technológie dnes umožňujú zakomponovať do sklených dverí akýkoľvek vzor, a tým myslím naozaj akýkoľvek. Grafiku, plastiku, tapetu… Čokoľvek, čo vidíte na obrázku alebo z čoho sa obraz urobiť dá, môže byť na sklenených alebo, lepšie povedané, v sklenených dverách. Vyzerá to skutočne efektne. Interiéroví dizajnéri sa vďaka takýmto dverám môžu s priestorom naozaj pohrať ako po optickej, tak po estetickej stránke,“ potvrdil odborník.

Najvyššou triedou sklených dvier, ktoré môžu oddeľovať priestory v interiéri alebo napríklad šatník, sú dvere so zlatou alebo striebornou kovovou sieťou, ktorá je zatavená medzi dvoma sklenými platňami. Sieťka pomáha meniť priehľadnosť skla a priestor za takými dverami dokáže doslova zmiznúť.

Menej hrán a pocit kompaktnosti

Veľkú zmenu s minimálnym zásahom do interiéru prináša odstránenie zbytočných hrán – napríklad prahov a soklov. Trendom sú zapustené soklové lišty. Oplatí sa investovať do soklových líšt s osvetlením a pokiaľ v interiéri zvažujete schody, odporúčame vyberať nadčasové samonosné schodiská. „Tie môžu byť v kombinácii rôznych ušľachtilých materiálov, ako je drevo, betón, tvrdené sklo, no môžu byť aj celokovové či nerezové. Podľa dizajnu môžu byť solitérom v priestore alebo, naopak, môžu byť nenápadné a nechajú vyniknúť okolitý interiér,“ doplnil T. Barbořík.

Minimalizmus možno dosiahnuť aj použitím veľkoformátového pohľadového obkladu so súvislým prechodom dverí. Tento postup umožní rušivé prvky, ako napríklad pánty či prahy, nechať zmiznúť, takže stena pôsobí homogénne ako jeden celok. Nevyhnutnou súčasťou konštrukcie je špeciálna zárubňa, ktorá nemá klasickú obložku, je súčasťou obkladového systému so skrytým kovaním a zapustením v jednej rovine so stenou. „Tento nápad umožní obklad plynule spojiť s dverami a spoločne tak vytvoriť dojem jednoliateho povrchu steny. Vďaka konštrukcii navrhnutej do posledného detailu pôsobí štýlovo, nenútene a minimalisticky zároveň,“ konštatuje odborník na interiérové deliace prvky a steny.

Ak pri rekonštrukcii interiéru treba vyriešiť problém s nedostatkom štvorcových metrov, odporúčame vybrať si posuvné dvere do puzdra – sú elegantné, tiché a bezbariérové. Tu však už pôjde o väčší stavebný zásah, ktorého výsledkom bude viac priestoru a úplne nový dojem z interiéru.