Superluxusné byty na Manhattane idú na dračku. Penthouse za milióny predaný za pár dní, kupci platia v hotovosti

Keď sa pred pár rokmi začalo hovoriť o úpadku veľkomiest, medzi najčastejšie skloňovaný patril aj newyorský Manhattan. Pandémia, lockdowny, masový odchod ľudí do predmestí či daňovo výhodnejších štátov spôsobili, že trh s luxusnými nehnuteľnosťami sa prepadol. Dnes je však všetko inak. Manhattan je späť, a to vo veľkom štýle.

Penthouse na Manhattane www.gettyimages.com

Prvý štvrťrok 2025 priniesol výrazné oživenie na trhu s luxusnými nehnuteľnosťami v Manhattane. Podľa aktuálnych správ došlo k medziročnému nárastu predaja týchto nehnuteľností o 14 %, pričom sa uzavrelo najviac zmlúv za posledné tri roky. Celkový objem obchodov sa vyšplhal na miliardové sumy, čo naznačuje, že dôvera kupujúcich sa vracia. Trh, ktorý ešte donedávna pôsobil spomalene, zažíva novú dynamiku, nielen na papieri, ale aj v uliciach. Mesto ožíva, staveniská sú opäť plné pohybu a záujemcovia prichádzajú z celého sveta.

Za týmto boomom stojí viacero faktorov. Jedným z nich je obmedzená ponuka, počet nových ponúk v predaji sa drží na historickom minime, čo automaticky zvyšuje dopyt. K tomu sa pridáva návrat zamestnancov do kancelárií. Po rokoch homeofficov sa firmy opäť prikláňajú k hybridnému režimu alebo úplnému návratu do kancelárii. Pre mnohých manažérov, bankárov či právnikov to znamená jediné, byť späť v centre diania, priamo v srdci finančného a obchodného sveta.

Zvýšený dopyt poháňa aj ďalší trend, generačný presun bohatstva. Mladší investori, ktorí získavajú kontrolu nad rodinným kapitálom, volia menej tradičné investičné stratégie – namiesto akcií alebo fondov sa čoraz viac zaujímajú o nehnuteľnosti s pridanou hodnotou. Luxusný byt s výhľadom na Central Park sa tak stáva nielen prestížnym bývaním, ale aj strategickou investíciou.

Zarážajúci je aj podiel hotovostných transakcií. Až 58 % všetkých predajov bolo realizovaných bez hypotéky, čo svedčí o silnom kapitálovom zázemí kupujúcich. V prípade nehnuteľností nad 3 milióny dolárov dokonca až 90 % kupujúcich zaplatilo v hotovosti. Manhattan tak čoraz viac pripomína uzavretý klub pre superbohatých, kde kraľuje veľkosť bankového účtu.

Historická zástavba luxusných budov na Manhattane www.gettyimages.com

V centre pozornosti sa ocitajú aj konkrétne projekty. Príkladom je veža 520 Fifth Avenue, elegantná, moderná a ambiciózna. Do februára tohto roka sa tam predalo už 85 % bytov, vrátane penthousu s panoramatickým výhľadom za 11,5 milióna dolárov. Nejde pritom o ojedinelý jav. Úspešné predaje hlásia aj iné veže a developeri sú opäť pripravení riskovať, stavať vyššie a exkluzívnejšie.

Zaujímavosťou je, že medzi kupujúcimi sa objavujú aj nové profily. Okrem tradičných investorov a korporátnych manažérov sa čoraz častejšie vyskytujú športové hviezdy, technologickí podnikatelia a medzinárodní kupci z Ázie, Európy a Blízkeho východu. Manhattan tak znova potvrdzuje svoj status globálneho epicentra nielen kultúry a biznisu, ale aj realitných snov.

Ďalším trendom, ktorý rezonuje, je rastúci záujem o udržateľné a technologicky inteligentné bývanie. Luxusné byty sú dnes vybavené nielen špičkovými spotrebičmi a výhľadmi na mesto, ale aj systémami na rekuperáciu vzduchu, energeticky efektívnym osvetlením či automatizáciou ovládanou cez smartfón. Kupujúci už nehľadajú len priestor, ale komplexný zážitok a bývanie budúcnosti.

Zatiaľ čo luxusný segment prekvitá, stredný trh, teda nehnuteľnosti v cenovom rozpätí 1 až 3 milióny dolárov, zaznamenal v rovnakom období pokles uzavretých obchodov o 10 %. Ide o jasný signál, že Manhattan sa čoraz viac stáva miestom, kde sa darí najmä elitnej klientele. Priemerná predajná cena v tomto štvrťroku dosiahla 2,2 milióna dolárov, čo predstavuje 21-percentný medziročný nárast.

Napriek výzvam, ako je rastúci nedostatok ponuky či napätie na globálnych trhoch, Manhattan opäť potvrdzuje svoju schopnosť prežiť a prispôsobiť sa. Ako jedno z mála miest na svete si dokáže udržať auru výnimočnosti, aj preto zostáva magnetom pre investorov, ktorí hľadajú viac než len luxusné bývanie. Hľadajú symbol postavenia, istotu a kus legendy.