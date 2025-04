Nie je to len o vkuse. Čo o vás prezrádza váš interiér?

Keď vstúpite niekomu do bytu, okamžite cítite, kto tam býva. Ešte vám ani nestihne ponúknuť kávu a už je vám jasné, s kým máte dočinenia.

Interiér ako zrkadlo duše

Zariadenie bytu nie je len o trendoch a vkuse. Je to tichý výkrik našej osobnosti. Psychológovia už roky tvrdia, že priestor, v ktorom žijeme, funguje ako zrkadlo našej mysle.

Ľudia, ktorí si potrpia na poriadok, čisté línie a neutrálne farby, inklinujú podľa výskumov k potrebe kontroly, stability a harmónie. Naopak, tí, ktorí svoj interiér zaplnia rôznymi textúrami, farbami a detailmi, bývajú spontánni, kreatívni a zvedaví. Interiér tak nie je len domovom pre telo, ale aj priestorom, ktorý odhaľuje, kto skutočne sme a často aj to, kým túžime byť.

Keď farby hovoria hlasnejšie než slová

Farby v interiéri majú podvedomý vplyv na našu psychiku a zároveň o nás vysielajú signály. Nie je náhoda, že niektoré priestory pôsobia útulne, iné chladne, že niektoré nás nabíjajú energiou a iné upokojujú.

Oranžová farba evokuje radosť a sociálnu interakciu, zelená prináša rovnováhu, modrá upokojuje myseľ a podporuje koncentráciu. Odtiene červenej pôsobia stimulujúco, no v nadmernom množstve môžu byť agresívne.

Dizajnéri odporúčajú pracovať s farbami premyslene. Do spálne radšej jemné pastelové tóny, do kuchyne „citrusy“ a do obývačky farby, v ktorých sa cítite sami sebou.

Najnovšie trendy v interiérovej psychológii dokonca hovoria o tzv. „farebnom podpisovaní priestoru“, ide o to, aby ste si v každej miestnosti vytvorili aspoň jeden prvok v odtieni, ktorý je pre vás osobný.

Spomienky na poličke

Niektoré predmety nemusia byť estetické, aby boli krásne. Malá keramická miska, ktorú vám vyrobilo dieťa, vyblednutá fotografia z dovolenky, starý glóbus po starom otcovi… Aj zdanlivo obyčajné kúsky sú často tým, čo robí byt domovom. Čoraz častejšie sa v dizajnérskom svete stretávame s konceptom “sentimental styling”, teda zámerného používania osobných, emocionálne nabitých predmetov v priestore. Tieto drobnosti nemusia dominovať celej miestnosti, stačí vytvoriť malý kútik či poličku, ktorá bude slúžiť ako intímne útočisko spomienok. Priestor, ktorý pohladká oko aj dušu.

Bývanie podľa horoskopu

Astrológia prenikla aj do interiérového dizajnu a zďaleka nejde len o ezoterickú zábavku. Výskumy ukazujú, že osobnostné rysy spojené s astrologickými znameniami často korešpondujú s našimi estetickými preferenciami. Váhy inklinujú k symetrii, svetlým tónom a elegancii. Blíženci sa neboja kontrastov a eklektiky, zatiaľ čo kozorožci milujú funkčnosť a strohosť. Levov zasa priťahuje luxus, zrkadlá a zlaté akcenty. Dizajnové štúdio z Londýna dokonca nedávno predstavilo koncept astro dekóru, službu, pri ktorej vám zariadia byt na mieru podľa vášho znamenia zverokruhu.

Upracte si

To, ako bývame, nás aj formuje. Život v preplnenom, tmavom či chaotickom priestore môže negatívne ovplyvniť náladu, našu výkonnosť a dokonca aj medziľudské vzťahy. Zmena nemusí byť hneď radikálna. Niekedy postačí pridať viac prirodzeného svetla, priniesť do bytu živé rastliny, upratať zbytočnosti a vytvoriť si aspoň jeden osobný kútik. Môže to byť čítací kút, miesto na meditáciu, či jednoducho stolička pri okne s výhľadom, ktorý vás upokojuje. Ako tvrdia architekti z oblasti neuroarchitektúry „Domov má byť miesto, ktoré vás dobíja, nie vysáva.“

Trendy prídu a odídu. Vy však zostávate.

Dnes dominujú prírodné materiály, zemité farby, udržateľnosť a tzv. dopaminový dizajn – interiéry ladené tak, aby vám zlepšovali náladu. Zajtra to však môže byť opäť minimalizmus alebo industriálna strohosť. Nenechajte sa stoj čo stoj ovládať tým, čo práve letí. Vaše bývanie nie je výkladná skriňa trendov, ale priestor pre život. Pred každým dizajnovým rozhodnutím sa preto skúste opýtať: Cítim sa v tomto priestore ako ja? Ak je odpoveď áno, potom nezáleží na tom, či váš gauč ladí s podlahou alebo či máte kvetinový vzor na závesoch. Pretože ten najlepší interiér je ten, ktorý vás objíme vždy, keď sa za vami zavrú dvere.