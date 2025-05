Slovenský trh priemyselných nehnuteľností zaznamenal ochladenie dopytu

Slovenský trh priemyselných nehnuteľností vstúpil do roku 2025 s výrazným ochladením dopytu, no zároveň s rekordnou ponukou moderných priestorov. Vyplýva to z najnovšieho kvartálneho reportu spoločnosti 108 Real Estate, ktorá analyzovala vývoj v segmente logistických a výrobných hál naprieč celou krajinou.

A trieda priemyselných priestorov

V prvom štvrťroku 2025 dosiahla celková prenájmová aktivita takmer 63-tisíc metrov štvorcových, pričom čistý prenájom predstavoval viac ako 37-tisíc metrov štvorcových – až o 45 percent menej než v rovnakom období minulého roka.

„Miera neobsadenosti zostáva stabilná na úrovni 5,45 percenta (248 212 m²), avšak rastie aj tzv. ,shadow vacancy’– priestory ponúkané na podnájom, ktoré už tvoria ďalšie tri percentá,“ uvádza spoločnosť. Najviac voľných priestorov je v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Celková ponuka A triedy priemyselných priestorov dosiahla 4,55 milióna metrov štvorcových, pričom v prvom kvartáli 2025 pribudlo takmer 40-tisíc metrov štvorcových nových hál.

Najväčší nájomcovia

„Vo výstavbe je ďalších 321 217 metrov štvorcových, pričom takmer polovica vzniká špekulatívne, teda bez vopred známych nájomcov,“ konštatuje spoločnosť. Najväčšími nájomcami zostávajú automobilové spoločnosti (65 percent), nasledované distribútormi (20 percent). Priemerné mesačné nájomné za prémiové priestory sa ustálilo na 5,6 eura za meter štvorcový.

„V prvom štvrťroku sme boli svedkami prudkého poklesu prenájmových aktivít, pričom dopyt klesol o 45 percent medziročne. Ak sa situácia v najbližších mesiacoch nezlepší, očakávame ďalší nárast voľných priestorov. Prenajímatelia budú musieť reagovať znížením nájomného a flexibilnejšími podmienkami, aby si udržali záujem nájomcov,“ priblížila Research & Data Analyst spoločnosti 108 Real Estate Dominika Ukropcová.

Slovensko si však naďalej udržiava pozíciu atraktívnej investičnej destinácie. Medzi hlavné dôvody patrí strategická geografická poloha, kvalitná infraštruktúra a jeden z najčistejších energetických mixov v Európe. Práve tieto faktory podľa spoločnosti lákajú čoraz viac zahraničných investorov, vrátane čínskych výrobcov.