Rekonštrukcia Kukurice vyvoláva vášne. Nové Mesto prisľúbilo rokovania s investorom - FOTO

Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne Hviezda v Bratislave, známej pod názvom Kukurica, sa stala v poslednom období témou intenzívnej diskusie medzi politickými predstaviteľmi, ale aj obyvateľmi. Kým opoziční poslanci kritizujú porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany ministerstva obrany, obyvatelia sa sťažujú na zvýšený hluk a prašnosť, ku ktorým najnovšie pribudol aj svetelný smog.
Bytová agentúra ministerstva obrany dostala za Kukuricu pokutu 100-tisíc eur, Kaliňák sa s tým podľa Grendela „zabudol pochváliť“ – VIDEO
Starosta Nového Mesta Matúš Čupka, do ktorého územia budova patrí, sa tejto téme opakovane venuje na svojich komunikačných kanáloch. Najnovšie prisľúbil rokovania s investorom rekonštrukcie, ktoré by mali priniesť riešenie vyhovujúce obidvom stranám.
Zatiaľ iba negatívne témy
Inak sympatická rekonštrukcia Kukurice podľa Čupku zatiaľ priniesla iba negatívne témy. „Či už ide o prašnosť, hlučnosť, znečistené komunikácie a najnovšie aj novú svetelnú reklamú tabuľu. Dnes vieme, že podľa územného plánu mesta by takáto reklama povolená byť nemohla, ale povoľoval ju špeciálny stavebný úrad priamo na ministerstve obrany,“ vysvetlil starosta.
Zároveň ubezpečil obyvateľov, že mestská časť iniciovala rokovania s investorom tejto stavby. „Chceli by sme sa dohodnúť na pravidlách prevádzky tejto svetelnej tabule a prípadne o ďalších riešeniach, ktoré by rešpektovali pravidlá a komfort vás, ktorí v lokalite bývate, alebo sa ňou pohybujete,“ dodal Čupka.
Kaliňák sa pustil do Valla. LED obrazovka na Kukurici vraj nie je problém, horšie sú prázdne cyklopruhy
Veľkoplošnú obrazovku na budove Kukurice kritizoval aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Upozornil na to, že umiestnenie LED reklamy je v rozpore s platným územným plánom, podľa ktorého sú v tejto zóne prípustné len bilbordy a backlighty do 13 m2. Reklama, ktorá vytvára svetelný smog alebo inak obťažuje obyvateľov, nie je podľa jeho slov prípustná vôbec.
Minister obrany Robet Kaliňák v reakcii na Vallovu kritiku uviedol, že v prípade LED obrazovky a osvetlenia na Kukurici ide o veľmi úzky uhol, keďže samotná obrazovka je úzka. Zároveň ubezpečil verejnosť, že reklamu prispôsobia tak, aby občania neboli nijakým spôsobom obmedzovaní. „Určite ju budeme vypínať v časoch, keď ľudia spia,“ dodal minister.